Белоруссия приостановила экспорт нефтиBFM.ru 03:30

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Это связано с поступлением некачественной российской нефти, сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

Общество Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Политика Судьи Окружного суда Киева подали иск против Порошенко Судьи Окружного административного суда Киева подали иск против действующего президента Петра Порошенко, главы Нацбанка и министра юстиции, обвинив их во вмешательстве и давлении.

Политика Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Политика Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.

Происшествия СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.

Политика Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.

ЖКХ Опубликован график отключения горячей воды в Москве По данным основного поставщика горячего водоснабжения Москвы, отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.

Шоу-бизнес Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.

Экономика Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".

Кино Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей» Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.

Общество На Урале рекламу крупного застройщика признали неэтичной Члены комиссии УФАС пришли к выводу, что в нём спрятано жаргонное, бранное и непристойное слово. Комиссия признала рекламу неэтичной.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

Здоровье В России предложили сделать аборты только платными В Москве прошел Гиппократовский медицинский форум, участники которого предложили вывести аборты из системы ОМС.

Гаджеты Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».

Происшествия Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Финансы Рубль растет на открытии торгов Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Экономика Владелец «Афимолла» продает часть БЦ «Аквамарин» для погашения долгов В сентябре 2016 г. после затяжных переговоров AFI Development договорилась с ВТБ о реструктуризации более $600 млн по кредитам ООО «Краун инвестментс» («Аквамарин») и Bellgate Constructions («Афимолл»).

Авто Все модели Mercedes-AMG, выпускаемые с 2021 года, будут электрифицированы В рамках своего недавнего интервью, нынешний босс Mercedes-AMG объявил, что каждая модель, выходящая в свет в 2021 году, так или иначе будет электрифицирована.

Политика Украинский премьер решил покинуть партию Порошенко Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинет «Блок Петра Порошенко» (БПП) и примет участие в очередных парламентских выборах с собственной политической силой.

Общество Эксперты Роскачества не нашли высококачественных яиц на прилавках РФ Проверку куриных яиц высшей и отборной категории 38 торговых марок завершило в преддверии Пасхи Российская система качества (Роскачество).