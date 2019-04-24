Экономика
Белоруссия пригрозила приостановить транзит российской нефтиЭхо Москвы 16:02
Белоруссия будет вынуждена защитить как свои интересы, так и интересы партнеров в Европе, передает телеканал «Беларусь 1». По его сведениям, в резервуарах на территории страны скопилось до миллиона тонн суррогата.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Гаджеты
Компания Xiaomi создаст смартфон с тройной селфи-камерой
Китайский производитель электроники Xiaomi планирует создать смартфон с тройной фронтальной камерой.
Обновлено в 03:18
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Политика
В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено в 14:01
Политика
Трампу придется объявить импичмент, заявила американская конгрессвумен
Президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент, заявила конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс в Twitter.
Обновлено в 18:25
Финансы
День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой
Как отчитались компании Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено в 09:26
Авто
Honda Civic Type R собрали из конструктора Lego
Напомним, Honda Civic Type R оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором с отдачей в 320 л.с. До 100 км/ч хэтчбэк разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 272 км/ч.
Обновлено в 10:43
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Наука
ООН: Почти миллиону биологических видов грозит исчезновение
На грани вымирания оказались от 500 тыс. до 1 млн биологических видов, обитающих на Земле.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Происшествия
Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы
На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.
Обновлено в 18:18
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Происшествия
Пожарные ликвидируют возгорание в общежитии села Ильинское
25 апреля в 03.40 (сах) диспетчеру службы оперативного обеспечения диспетчерской связи поступило сообщение о возгорании в здании общежития строителей «Сахалинской ГРЭС-2» в с. Ильинское.
Обновлено в 18:38
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Политика
Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
США не возьмут на себя обязательство не применять первыми ядерное оружие
Трахтенберг уверял, что политика неприменения первым ядерного оружия нанесла бы ущерб участникам западных альянсов, заставив союзников США сомневаться в готовности США прийти на их защиту в чрезвычайных обстоятельствах.
Обновлено в 12:42
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Энергетика
СМИ сообщили о скоплении в Белоруссии загрязненной нефти из России
Белорусская сторона предложила российской компании "Транснефть" механизм вытеснения загрязненной хлорорганическими соединениями российской нефти из магистрального нефтепровода "Дружба", при том что в резервуарах в Белоруссии скопилось уже более миллиона тонн "опасной некондиции", но ответа пока не получено, сообщил в среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".
Обновлено в 15:26
Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
На Тайване за ввоз продукции, содержащей свинину из Вьетнама, предусмотрен штраф в $6500 за первичное нарушение и в $33000 – за повторное, также ограничен ввоз продукции из свинины из Гонконга, Макао, Лаоса, Камбоджи и Таиланда, сообщает Юшин.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:55
Здоровье
Боль в спине может сигнализировать о поражении внутренних органов
К боли в спине может приводить неправильный образ жизни.
Обновлено в 12:50