Политика
Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в РоссиюФАН 11:59
Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию. Об этом рассказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано .
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Россия может запретить ввозить иностранные фрукты и овощи через Беларусь
КП - Беларусь29 марта в 10:34
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