Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в РоссиюФАН 11:59

Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию. Об этом рассказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано .

Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию

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