Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в РоссиюРИА Новости 10:55
Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Хоккей
СКА — ЦСКА 1:1 (2-й перерыв)
Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав команды на матч против московского ЦСКА.
Обновлено в 11:41
Политика
Верховный суд отказался рассматривать иск политика Дмитрия Гудкова
Верховный суд отказался рассматривать иск политика Дмитрия Гудкова, который потребовал отменить закон о неуважении к власти.
Обновлено в 12:00
Общество
Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой
Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Игры
В For Honor начались сражения с бешеными кроликами
Накануне Ubisoft объявила о проведении в For Honor временного праздничного события, приуроченного ко первому апреля: 31 и 1 апреля фанатам средневекового командного файтинга предстоит сражаться не с рядовыми солдатами вражеской армии, а с бешеными кроликами из Rayman Raving Rabbids.
Обновлено в 02:53
Музыка
На Киркорова подали жалобу в ЕСПЧ за плагиат
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек
Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт
Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
"Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине", размещенное в социально сети Twitter, оказалось прогнозом погоды.
Обновлено в 12:40
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года
Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Раритетный советский плавающий транспортер К-61 замечен в Индонезии
Плавающий транспортер советского производства К-61 замечен на вооружении корпуса морской пехоты Индонезии.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Экономика
РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению
Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 12:12
Происшествия
СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии
В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22
Авто
Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната
Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 585 л.с. (850 Н·м), а Suzuki Jimny – полуторалитровым атмосферником, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м).
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
National Interest назвало «монстром» российский истребитель МиГ-29
Американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя МиГ-29.
Обновлено в 13:50
Происшествия
На северо-западе Москвы загорелись гаражи
Дым от горящих гаражей на северо-западе Москвы сносит на платформу станции "Панфиловская" Московского центрального кольца, общая площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Экономика
Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в Арктике
Обновлено в 12:10
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Авто
На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ
Обновлено в 06:13
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года
Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено в 07:55
Политика
Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах
Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Футбол
Папа римский считает кощунством называть Месси богом
Обновлено в 07:25
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено в 09:18