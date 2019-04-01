Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в РоссиюРИА Новости 10:55

Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
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Белоруссия перестала заниматься контрабандой в Россию

Lenta.ru12:45

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

RT на русском12:01

Россельхознадзор сообщил о прекращении поставок из Белоруссии «санкционной» еды

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Белоруссия прекращает реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в РФ

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РИА Новости10:55

Белоруссия прекращает реэкспорт «санкционки» в Россию

Вести.Ru11:12
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Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав команды на матч против московского ЦСКА.
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Верховный суд отказался рассматривать иск политика Дмитрия Гудкова, который потребовал отменить закон о неуважении к власти.
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Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
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Накануне Ubisoft объявила о проведении в For Honor временного праздничного события, приуроченного ко первому апреля: 31 и 1 апреля фанатам средневекового командного файтинга предстоит сражаться не с рядовыми солдатами вражеской армии, а с бешеными кроликами из Rayman Raving Rabbids.
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При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек

Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
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Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
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В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей

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МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

"Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине", размещенное в социально сети Twitter, оказалось прогнозом погоды.
Обновлено в 12:40
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Раритетный советский плавающий транспортер К-61 замечен в Индонезии

Плавающий транспортер советского производства К-61 замечен на вооружении корпуса морской пехоты Индонезии.
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В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
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Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
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СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии

В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22
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Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 585 л.с. (850 Н·м), а Suzuki Jimny – полуторалитровым атмосферником, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м).
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

National Interest назвало «монстром» российский истребитель МиГ-29

Американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя МиГ-29.
Обновлено в 13:50
Происшествия

На северо-западе Москвы загорелись гаражи

Дым от горящих гаражей на северо-западе Москвы сносит на платформу станции "Панфиловская" Московского центрального кольца, общая площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
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Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
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Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в Арктике

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На прохождение Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 уйдёт около 25-30 часов

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Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

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Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
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Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах

Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
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В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
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