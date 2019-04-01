Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в РоссиюRT на русском 12:01

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
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Минск прекратил реэкспорт санкционной плодоовощной продукции в Россию

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Белоруссия перестала заниматься контрабандой в Россию

Lenta.ru12:45

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

RT на русском12:01

Белоруссия прекращает реэкспорт «санкционки» в Россию

Вести.Ru11:12

Белоруссия прекратила сертификацию санкционных овощей и фруктов

Взгляд.ру10:58

Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию

РИА Новости10:55

Терпение лопнуло: Россия тормозит санкционку из Белоруссии

Chelny-biz.ru29 марта в 01:27

Россия может запретить ввозить иностранные фрукты и овощи через Беларусь

КП - Беларусь29 марта в 10:34
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Политика

В штабе Зеленского ответили на вопрос о союзе с Тимошенко

Обновлено в 12:48
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«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США

Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
Обновлено в 10:06
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Вышел трейлер фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают»

Обновлено в 12:55
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Стал известен самый высокооплачиваемый футболист сезона

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".
Обновлено в 15:06
Происшествия

При пожаре в гаражах на севере Москвы пострадали два человека

Обновлено в 14:04
Интернет

«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа

Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Политика

ЦИК Украины проверил 95% бюллетеней

ЦИК Украины обработал 95% бюллетеней, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 15:13
Происшествия

Возбуждено дело об избиении правоохранителей на митинге в Магасе

Обновлено в 11:38
Культура

Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла "Три мушкетера" 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек

Мужчина и женщина попали под колеса электрички в Подмосковье, от полученных травм они скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 10:19
Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели россиян в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 12:42
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Политика

Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»

В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено в 15:16
Политика

Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократился

По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 13:25
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Экономика

Минфин предложил вписать в НК новые главы

Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено в 14:07
Общество

Морякам США разрешили убрать с формы красные «знаки позора»

Как пишет American Military News, нововведение затрагивает всех служащих Военно-морских сил США, которые отслужили более 12 лет.
Обновлено в 14:51
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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Шоу-бизнес

Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом

Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Новый российский транспортный самолет Ил-112В впервые взлетел

Новый транспортный самолет российской разработки Ил-112В впервые поднялся в воздух.
Обновлено 30 марта в 06:12
Политика

Партия Эрдогана проиграла муниципальные выборы в Анкаре и Стамбуле

Обновлено в 12:37
Интернет

Шпионская программа годами маскировалась под приложения для Android

Вирусная программа маскировалась под приложения мобильных операторов либо сервисные приложения, которые пользователи скачивают для улучшения работы устройств.
Обновлено в 03:29
Политика

В Кремле прокомментировали ход президентских выборов на Украине

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы на Украине.
Обновлено в 05:35
Общество

В Московский зоопарк привезут двух больших панд из Китая

Двух больших панд привезут из Китая в Московский зоопарк, потратить на эти цели планируется почти 15 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей

По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Футбол

Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»

Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
Обновлено в 08:49
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