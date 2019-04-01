Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в РоссиюRT на русском 12:01

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Армия и оружие «Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".

Футбол Стал известен самый высокооплачиваемый футболист сезона Ранее стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры.

Происшествия Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".

Интернет «ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.

Культура Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла "Три мушкетера" 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой.

Происшествия Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.

Происшествия В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек Мужчина и женщина попали под колеса электрички в Подмосковье, от полученных травм они скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Футбол Пикфорд стал участником драки около бара В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.

Политика Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка» В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.

Политика Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократился По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко.

Экономика ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.

Экономика Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Общество Морякам США разрешили убрать с формы красные «знаки позора» Как пишет American Military News, нововведение затрагивает всех служащих Военно-морских сил США, которые отслужили более 12 лет.

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

Шоу-бизнес Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.

Интернет Шпионская программа годами маскировалась под приложения для Android Вирусная программа маскировалась под приложения мобильных операторов либо сервисные приложения, которые пользователи скачивают для улучшения работы устройств.

Политика В Кремле прокомментировали ход президентских выборов на Украине Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы на Украине.

Общество В Московский зоопарк привезут двух больших панд из Китая Двух больших панд привезут из Китая в Московский зоопарк, потратить на эти цели планируется почти 15 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Происшествия В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.