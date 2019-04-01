Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в РоссиюRT на русском 12:01
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
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Россия может запретить ввозить иностранные фрукты и овощи через Беларусь
КП - Беларусь29 марта в 10:34
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