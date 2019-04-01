Политика

Белоруссия прекращает реэкспорт в Россию «санкционных» плодов и овощейИнтересант 11:18

Сертификация поступавшей для реэкспорта из других государств в Белоруссию плодоовощной продукции, в отношении которой в РФ действуют ограничительные меры, прекращена. Об этом заявили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
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