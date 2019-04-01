Политика
Белоруссия прекращает реэкспорт в Россию «санкционных» плодов и овощейИнтересант 11:18
Сертификация поступавшей для реэкспорта из других государств в Белоруссию плодоовощной продукции, в отношении которой в РФ действуют ограничительные меры, прекращена. Об этом заявили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
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Россия может запретить ввозить иностранные фрукты и овощи через Беларусь
КП - Беларусь29 марта в 10:34
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Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»
"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Blizzard рассказала об одиночном режиме Hearthstone: Rise of Shadows
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Происшествия
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Финансы
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Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.
Обновлено в 18:23
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«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
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Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
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Беспилотник сможет помочь колесному роботу ориентироваться под землей
Американские ученые разработали систему из колесного робота и беспилотника для тоннелей, которые располагаются под землей.
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Баскетбол
УНИКС в гостях обыграл ЦСКА, матч завершился потасовкой
В матче лидеров Единой лиги казанский УНИКС в гостях обыграл ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 73:83 в пользу казанцев.
Обновлено в 14:28
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Политика
Путин ужесточил наказание для воров в законе
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.
Обновлено в 09:17
Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Здоровье
ВИЧ-инфицированным россиянам могут разрешить усыновление детей
Россияне, которые заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или вирусом гепатита С могут получить право усыновлять или удочерять детей, а также брать их под опеку.
Обновлено в 17:32
Общество
ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами
ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.
Обновлено в 03:34
Спорт
Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории
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Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская задумались о смене имиджа своего подросшего сына
В январе сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской отметил свое шестилетие.
Обновлено в 12:34
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
Обновлено в 10:55
Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено в 16:50
Футбол
Василий Кикнадзе: «В „Локомотиве“ я оказался совершенно случайно»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе дал первое интервью после назначения на этот пост.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе
Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы
В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 14:54
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, числившихся в розыске
Более 11 тыс. водителей такси проверили полицейские в Москве в ходе рейдов, которые прошли с 20 по 29 марта.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пообещал Костенко исправиться
Недавно супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отпраздновала свое двадцатипятилетие.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой стало плохо во время концерта в клубе
Звезду пришлось под руки вести в гримерку. Ольге Бузовой стало плохо после концерта в одном из ночных клубов Подмосковья.
Обновлено в 03:21
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
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Армия и оружие
Весенний призыв стартовал в России
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»
Обновлено в 14:11
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14