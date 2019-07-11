с чего всё началось

Белоруссия намерена с 1 августа повысить на 21,7% тарифы на транспортировку нефти, чтобы компенсировать убытки, полученные в результате ЧП с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

Белоруссия предупредила о повышении тарифов на транспортировку нефти

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