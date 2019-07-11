Энергетика
Белоруссия предупредила о повышении тарифов на транспортировку нефтиЦентр энергетической экспертизы вчера в 05:29
Белоруссия намерена с 1 августа повысить на 21,7% тарифы на транспортировку нефти, чтобы компенсировать убытки, полученные в результате ЧП с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
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с чего всё началось
Как сообщает сегодня "Интерфакс-Беларусь", в распоряжении которого оказалась копия соответствующего письма, в Минске настаивают на том, что в связи с крупнейшим нефтяным загрязнением главного нефтепровода России белорусская компания понесла большие убытки и недополучила 1,5 млрд руб ($23,7 млн).Утро.ruвчера в 14:01
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Белоруссия объявила о повышении тарифов на транспортировку нефти из России
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