Энергетика

Белоруссия предупредила о повышении тарифов на транспортировку нефтиЦентр энергетической экспертизы вчера в 05:29

Белоруссия намерена с 1 августа повысить на 21,7% тарифы на транспортировку нефти, чтобы компенсировать убытки, полученные в результате ЧП с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
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 сегодня "Интерфакс-Беларусь", в распоряжении которого оказалась копия соответствующего письма, в Минске настаивают на том, что в связи с крупнейшим нефтяным загрязнением главного нефтепровода России белорусская компания понесла большие убытки и недополучила 1,5 млрд руб ($23,7 млн).
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