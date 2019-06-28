Энергетика

Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7%Коммерсантъ 11:37

Белоруссия предлагает России в качестве компенсации за транспортировку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» повысить тарифы на транзит, сообщил гендиректор оператора трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.
Читать в источнике
с чего всё началось
"За апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет свыше 23 миллионов долларов", — сообщил Олег Борисенко агентству "БелТА
".
Вести.Ru09:14

Подробнее о событии

Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7%

Коммерсантъ11:37

Минск может повысить тариф на транзит российской нефти

News.ru08:55

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

RT на русском09:56

Белоруссия обвиняет «Транснефть» в том, что она не пускает взять пробы нефти из трубопровода «Дружба»

Эхо Москвы11:31

Белоруссия оценила потери от инцидента с «Дружбой» в $23 млн

Известия08:51

ФАС готова обсуждать пересмотр тарифов на транзит нефти по Белоруссии в плановом порядке

ТАСС11:03

Оператор «Дружбы» обвинил «Транснефть» в помехах доступу к пробам нефти

РБК08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Климову и Месхи официально развели

Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

За июнь ВСУ потеряли в Донбассе 19 человек убитыми и 143 ранеными

Обновлено в 08:25
Политика

Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию

Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.
Обновлено в 11:17
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Авто

УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре

На сайте «УАЗбука» опубликованы номера каталожных деталей новой автоматической трансмиссии, которую будут устанавливать не только на «Патриот», но и на версии «Пикап».
Обновлено в 08:53
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Политика

Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был пояснить, зачем Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 в Осаке со своим термосом.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Обстановка в Донбассе накаляется на всей линии фронта

На всей линии соприкосновения военных сил в Донбассе наблюдается обострение обстановки.
Обновлено в 10:27
Музыка

Похороны лидера группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме

Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.
Обновлено в 06:53
Здоровье

Скончался известный омский врач и деятель здравоохранения Наиль Юняев

Заслуженный врач РФ, один из руководителей омского здравоохранения ушел на 76-м году жизни.
Обновлено в 06:47
Политика

Глава ЕП отказался признать Пучдемона евродепутатом

Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни отказался признать депутатами палаты экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального кабмина Тони Комина.
Обновлено в 10:51
Экономика

Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП

Несмотря на проведенную пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период 2019-2025-х годов.
Обновлено в 07:38
Музыка

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено в 09:43
Происшествия

В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии

Сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Москве покончил с собой, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Антон Макарский рассказал о своих «загулах» и уходах из семьи

Антон Макарский стал гостем передачи «Судьба человека», в которой рассказал немало подробностей о том, как строил отношения с Викторией Морозовой.
Обновлено в 11:30
Здоровье

Индейка на страже молодости: диетическая птица «отодвинет» старость

Обновлено в 01:27
Политика

Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака

Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Политика

Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей

Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.
Обновлено в 11:29
Транспорт

«Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Названа причина возгорания электромобиля Tesla в Шанхае

Причиной возгорания электромобиля Tesla, которое произошло 21 апреля на подземной парковке в Шанхае, стала аккумуляторная батарея.
Обновлено в 11:41
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное