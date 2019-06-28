с чего всё началось

Белоруссия предлагает России в качестве компенсации за транспортировку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» повысить тарифы на транзит, сообщил гендиректор оператора трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.

Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7%

Шоу-бизнес Климову и Месхи официально развели Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.

Политика Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".

Происшествия Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.

Политика Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Происшествия Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова.

Происшествия Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Авто УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре На сайте «УАЗбука» опубликованы номера каталожных деталей новой автоматической трансмиссии, которую будут устанавливать не только на «Патриот», но и на версии «Пикап».

Происшествия Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Автоспорт Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».

Политика Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был пояснить, зачем Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 в Осаке со своим термосом.

Армия и оружие Обстановка в Донбассе накаляется на всей линии фронта На всей линии соприкосновения военных сил в Донбассе наблюдается обострение обстановки.

Музыка Похороны лидера группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.

Здоровье Скончался известный омский врач и деятель здравоохранения Наиль Юняев Заслуженный врач РФ, один из руководителей омского здравоохранения ушел на 76-м году жизни.

Политика Глава ЕП отказался признать Пучдемона евродепутатом Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни отказался признать депутатами палаты экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального кабмина Тони Комина.

Экономика Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП Несмотря на проведенную пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период 2019-2025-х годов.

Происшествия В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии Сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Москве покончил с собой, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Шоу-бизнес Антон Макарский рассказал о своих «загулах» и уходах из семьи Антон Макарский стал гостем передачи «Судьба человека», в которой рассказал немало подробностей о том, как строил отношения с Викторией Морозовой.

Политика Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.

Политика Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.

Транспорт «Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Происшествия Названа причина возгорания электромобиля Tesla в Шанхае Причиной возгорания электромобиля Tesla, которое произошло 21 апреля на подземной парковке в Шанхае, стала аккумуляторная батарея.