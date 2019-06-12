Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгамиLenta.ru 10:05

с чего всё началось

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

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