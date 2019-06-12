Финансы

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгамиLenta.ru 10:05

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
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с чего всё началось
«По факту получается, что возникли проблемы с привлечением российского кредита на 600 млн долларов, и по траншу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФРС) на 200 млн долларов застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия», - приводит агентство БЕЛТА
 заявление министра финансов Максима Ермоловича.
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