Экономика
Белоруссия пожаловалась на проблемы с кредитом от РоссииSNG.Today 03:59
«Возникли проблемы с привлечением российского кредита на 600 миллионов долларов, и по траншу ЕФРС на 200 миллионов долларов застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия», – рассказал министр финансов Максим Ермолович.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«По факту получается, что возникли проблемы с привлечением российского кредита на 600 млн долларов, и по траншу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФРС) на 200 млн долларов застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия», - приводит агентство БЕЛТА заявление министра финансов Максима Ермоловича.Ридусвчера в 09:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин Белоруссии испытывает проблемы с привлечением российского госкредита
Красная веснавчера в 10:44
Белоруссия пожаловалась на проблемы с привлечением российского государственного кредита
Эхо Москвывчера в 10:03
Минфин Белоруссии сообщил о проблемах с привлечением российского кредита на $600 млн
Реальное времявчера в 10:14
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
Обновлено 11 июня в 02:59
Происшествия
СМИ сообщили о затонувшем танкере после нападения в Оманском заливе
Нефтяной танкер Front Altair — одно из двух судов, которые были атакованы в Оманском заливе, — полностью затонул.
Обновлено в 05:33
Экономика
В Госдуме оценили предложение Чубайса ввести углеродный налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.
Обновлено в 03:18
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Культура
«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»
«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Мамаев назвал позором процесс по своему делу
Обновлено в 05:27
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Общество
В Красноярске «Лесной скандал» получил продолжение, дочь Татьяны Давыденко обратилась к Путину
Во время сессии Заксобрания Красноярского края, где пытались разобраться в деталях интервью, депутат Илья Зайцев спросил Татьяну Давыденко про ее дочь, которая возглавляет компанию «Авиапром», но глава Счетной палаты пояснила, что это не имеет никакого отношения к делу.
Обновлено в 05:23
Экономика
Данию накажут за блокировку «Северного потока-2»
Датские СМИ сообщили о требованиях, которые может выдвинуть Россия по выплате денежного возмещения Копенгагеном за блокировку выдачи разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 02:34
Здоровье
Поликлиники не спешат размещать памятки о бесплатной медпомощи
Памятка об оказываемой в гарантированном объеме без взимания платы помощи была подготовлена в конце прошлого года, однако некоторые поликлиники не спешат размещать ее для ознакомления пациентов.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак
Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
Обновлено вчера в 07:21
Общество
Яровая предложила внести поправки в стандарты образования и воспитания детей-сирот
Закон «Об образовании» нуждается в появлении дополнительных статей, которые бы регламентировали образование детей-сирот в специальных учреждениях с точки зрения гарантий ответственности государства за воспитание и социализацию таких детей, возможности подготовки их к будущей профессии.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Россельхознадзор нашел антибиотики в воронежской колбасе
Пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям сообщает, что в колбасе «Старомосковской» мясоперерабатывающего заводе «Масловские колбасы» выявлено превышение содержания остаточных антибиотиков тетрациклиновой группы.
Обновлено в 04:17
Общество
В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку
В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Обновлено в 01:00
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия
Арестован главврач горбольницы Южноуральска
Обновлено в 05:08
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети
Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
Оппозиция Судана потребовала вывода войск из городов
Оппозиционная организация Судана «Силы за свободу и перемены» на встрече с представителем США по Судану Дональдом Бутом заявила, что необходимо вывести из городов страны военных и заменить их на полицию, передает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании
Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.
Обновлено вчера в 18:30
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»
"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
Обновлено в 03:39
Происшествия
ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте
ФСБ России подозревает генерал-лейтенанта Михаила Музраева — советника главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина — в совершении теракта по уголовному делу о попытке покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Технологии
Работу своего VPN в России прекратит антивирус Avast
Специализирующаяся на разработке антивирусного программного обеспечения компания Avast заявила о прекращении работы в России своего сервиса VPN.
Обновлено в 05:23
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Обновлено в 04:16
Происшествия
Сергею Карабасову предъявлено обвинение в мошенничестве
Бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:16