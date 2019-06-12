Белоруссия пожаловалась на проблемы с кредитом от РоссииSNG.Today 03:59

с чего всё началось

«Возникли проблемы с привлечением российского кредита на 600 миллионов долларов, и по траншу ЕФРС на 200 миллионов долларов застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия», – рассказал министр финансов Максим Ермолович.

Белоруссия пожаловалась на проблемы с кредитом от России

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