Финансы

Белоруссия пожаловалась на проблемы с кредитом от РоссииSNG.Today 03:59

«Возникли проблемы с привлечением российского кредита на 600 миллионов долларов, и по траншу ЕФРС на 200 миллионов долларов застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия», – рассказал министр финансов Максим Ермолович.
Читать в источнике
с чего всё началось
«По факту получается, что возникли проблемы с привлечением российского кредита на 600 млн долларов, и по траншу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФРС) на 200 млн долларов застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия», - приводит агентство БЕЛТА
 заявление министра финансов Максима Ермоловича.
Ридусвчера в 09:20

Подробнее о событии

Минфин Белоруссии испытывает проблемы с привлечением российского госкредита

Красная веснавчера в 10:44

Минск готов разместить на рынке РФ облигаций на 10 млрд рублей

Российская газетавчера в 09:43

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Lenta.ruвчера в 10:05

Белоруссия пожаловалась на проблемы с привлечением российского государственного кредита

Эхо Москвывчера в 10:03

Минфин Белоруссии сообщил о проблемах с привлечением российского кредита на $600 млн

Реальное времявчера в 10:14

У Белоруссии возникли сложности с российским кредитом

Ридусвчера в 09:20

Минск готов разместить в 2019 году на рынке РФ облигаций на 10 млрд российских рублей

ТАССвчера в 08:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Транспорт

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Космос

NASA планирует полет к астероиду Психея на 2022 год

Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Воронеже внедорожник за пять минут устроил два ДТП с шестью машинами

Обновлено в 07:14
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Культура

Книга о Чернобыле Сергея Плохия получила премию в Лондоне

В 2018 году премию Пушкинского дома в Лондоне получила историк из США Алексис Пери, которая написала книгу о блокаде Ленинграда.
Обновлено в 02:29
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре нового сезона АПЛ

В первом матче сыграют "Ливерпуль" и вышедший из Чемпионшипа "Норвич". https: / / twitter.com / premierleague / status / 1139079970272268288 Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" встретится в первом туре с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" сыграет с "Астон Виллой", а "Арсенал" примет на своём поле "Ньюкасл".
Обновлено в 05:58
Происшествия

Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Происшествия

Адвокат Кокорина попросил суд изменить приговор футболисту

Обновлено в 07:10
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Общество

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено 11 июня в 10:19
Общество

В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака

Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Футбол

«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»

Обновлено в 04:44
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Россия требует от Эстонии 720 тысяч евро за задержанное судно

Россия требует от Эстонии залог в размере 720 тысяч евро за задержанное в мае за лов рыбы в исключительной экономической зоне РФ судна Roxen.
Обновлено в 04:48
Политика

Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций

Новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» не видит смысла в продлении антироссийских санкций, заявил её представитель, евродепутат из ФРГ Йорг Меутен.
Обновлено в 05:56
Общество

В ходе реставрации Яузской больницы найдены документы конца XIX века

Обновлено в 06:25
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник может получить работу в «Челси».
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Общество

Ученые выяснили, как мужчины становятся геями

"Эффект старшего брата" известен давно - чем больше в семье рождается мальчиков подряд, тем выше вероятность того, что следующий из них будет геем.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное