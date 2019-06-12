Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с кредитом от РоссииSNG.Today 03:59
«Возникли проблемы с привлечением российского кредита на 600 миллионов долларов, и по траншу ЕФРС на 200 миллионов долларов застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия», – рассказал министр финансов Максим Ермолович.
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«По факту получается, что возникли проблемы с привлечением российского кредита на 600 млн долларов, и по траншу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФРС) на 200 млн долларов застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия», - приводит агентство БЕЛТА заявление министра финансов Максима Ермоловича.Ридусвчера в 09:20
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