с чего всё началось

19 апреля российский нефтепровод "Дружба" был остановлен из-за превышения содержания хлороорганических соединений "в десятки раз". После этого в Белоруссии, Польше, Словакии, Чехии и на Украине решили прекратить транзит нефти. Полностью восстановить поставки удалось только в июне.

Политика МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.

Происшествия Видеокамеры могут появиться на пляжах России Замглавы российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук предложил установить видеокамеры на пляжах и причалах России.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Происшествия Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Общество Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.

Общество В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.

Шоу-бизнес Меган Маркл позировала с Кейт Миддлтон на обложке журнала Меган и Гарри поженились в мае прошлого года. Недавно супруги поделились подробностями торжества, о которых никто не знал раньше.

Происшествия Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.

Наука Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.

Наука Ученые синтезировали карбиновое кольцо из 18 атомов углерода С помощью системы из атомно-силового и сканирующего туннельного микроскопов группа химиков из Швейцарии и Великобритании синтезировала и описала циклическую молекулу одной из аллотропных модификаций углерода — карбина из 18 атомов углерода в конденсированной фазе.