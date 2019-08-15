Энергетика

Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефтиRuposters.ru вчера в 09:37

19 апреля российский нефтепровод "Дружба" был остановлен из-за превышения содержания хлороорганических соединений "в десятки раз". После этого в Белоруссии, Польше, Словакии, Чехии и на Украине решили прекратить транзит нефти. Полностью восстановить поставки удалось только в июне.
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с чего всё началось
Белоруссия утвердила повышение тарифов на транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию, говорится в сообщении
 на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
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