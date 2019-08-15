с чего всё началось

19 апреля российский нефтепровод "Дружба" был остановлен из-за превышения содержания хлороорганических соединений "в десятки раз". После этого в Белоруссии, Польше, Словакии, Чехии и на Украине решили прекратить транзит нефти. Полностью восстановить поставки удалось только в июне.

Происшествия В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.

Общество В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

Общество РБК: ФСБ начала проверку подрядчиков МОЭК ФСБ начала проверку подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в «Газпром энергохолдинг»), пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к силовым службам и к «Газпрому».

Финансы Россия сократила вложения в облигации США В июне 2019 года Россия сократила вложения в американские государственные бумаги с $12,042 млрд до $10,848 млрд.

Общество В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса» Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.

Общество Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.

Общество Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.

Общество Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.

Политика WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.

Политика Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Футбол Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

Армия и оружие Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области По информации мониторингового портала, разведывательный самолет Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, в четверг днем совершил облет российского эксклава над Балтийским морем, а также над территориями Польши и Литвы.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Технологии Lamoda переобует клиентов Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.

Армия и оружие Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории В результате получились самые большие подводные лодки в мире и истории всего подводного флота.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.

Армия и оружие Военные летчики в России получат новое оружие Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.

Экономика Десять богатейших людей мира потеряли $18 млрд за день Состояния десяти богатейших людей планеты сократились практически на 18 миллиардов долларов за сегодняшний день, сообщает Forbes.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.