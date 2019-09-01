Энергетика
РИА НовостиБелоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".
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Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Кино
Демонстрантам в Гонконге показали фильм о событиях на Майдане в Киеве
Участникам демонстраций в Гонконге показали на больших экранах фильм о событиях 2014 года на Майдане в Киеве, рассказал журналист Остап Ярыш в своём твиттере.
Life.ru 15:35
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Здоровье
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 18:50
Космос
Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний
Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.
ТАСС 15:49
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Энергетика
Энерготарифы повышают в Греции для спасения электрокомпании
Тариф при потреблении более 2000 кВтч составит 0,11936 евро за кВтч вместо 0,10252. В Греции обычно счета приходят за четыре месяца.
ПРАЙМ 08:25
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
RT на русском 17:53
Политика
В МИДе Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
Известия 19:01
Армия и оружие
Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе
Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
Происшествия
В Беслане начнётся трёхдневная Вахта памяти по погибшим в теракте
В школе № 1 в Беслане 1 сентября начинается трёхдневная Вахта памяти по погибшим во время теракта в 2004 году.
Life.ru 18:57
Наука
Оксид железа под большим давлением указал на окисленность мантии Земли
Ученые из США и Германии вынудили оксид железа (II) в силикатных минералах диспропорционировать на высший оксид Fe2O3 и металлическое железо под действием давления до 23 гигапаскалей.
N+1 вчера в 03:18
Происшествия
На Тверской улице в центре Москвы загорелся автобус
В центре Москвы на Тверской улице, в районе пересечения с Леонтьевским переулком, загорелся пустой автобус, пострадавших нет, сообщило столичное управление МЧС России.
РБК 14:39
Экономика
Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе
Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:15
Шоу-бизнес
Пригожин опубликовал архивное видеообращение Кобзона
Продюсер Иосиф Пригожин в годовщину смерти народного артиста Иосифа Кобзона опубликовал архивное видео с кумиром нескольких поколений.
Московский Комсомолец 06:34
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском 16:38
Политика
В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»
RT на русском 17:14
Общество
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском 17:36
Происшествия
В результате аварии на «Формуле-2» погиб французский пилот Антуан Юбер
В результате серьезной аварии на заезде девятого этапа серии «Формула-2» в Бельгии погиб французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер, сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA).
Коммерсантъ 14:39
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
Российская газета 19:15
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета вчера в 04:43
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36