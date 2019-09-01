Энергетика
РИА НовостиБелоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с РФ повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.РИА Новостивчера в 17:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Авто
Mazda скоро представит 350-сильное купе
SpeedMe вчера в 03:24
Происшествия
Генконсульство РФ прокомментировало стрельбу в американской Одессе
Как сообщила дипмиссия в Twitter, полиция не располагает информацией о том, что при стрельбе могли пострадать иностранные граждане.
Известия вчера в 21:51
Политика
Президент Польши решил потребовать репарации от Германии за войну
Парламентская комиссия Польши скоро предоставит доклад о нанесенном ущербе стране от действий Германии в годы Второй мировой войны, и тогда Берлину будет предъявлен «счет», заявил президент страны Анджей Дуда, сообщает Bild.
Московский Комсомолец 05:09
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Политика
В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Здоровье
В Челябинской области снизилась младенческая смертность
За последние полгода показатели смертности снизились на полтора процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Карталинская новь вчера в 06:25
Армия и оружие
США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.
Газета.Ru 04:52
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
Газета.Ru вчера в 23:57
Здоровье
Названы ранние признаки диабета
РИА Новости вчера в 21:11
Шоу-бизнес
«Я была с ребенком»: Татьяна Абрамова рассказала, как познакомилась со вторым мужем
Телепрограмма 01:31
Культура
Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный шоумен Сергей Светлаков сыграет в КВН за команду «Уральские пельмени». Об этом комик сообщил в интервью порталу .
YA62.ru 04:15
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Вести.Ru вчера в 13:20
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
Общество
Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд
Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
Российская газета вчера в 10:34
Единоборства
Поветкин победил Фьюри в бою за титул чемпиона WBA
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA International) в супертяжелом весе.
Vprognoze.ru 03:32
Кино
Кэмерон заявил, что шестая часть «Терминатора» может стать трилогией
Режиссер Джеймс Кэмерон не исключает, что шестая часть франшизы «Терминатор» будет представлена в виде трилогии.
ФАН 03:51
Шоу-бизнес
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23
Футбол
Камболов вызван в сборную России вместо Алексея Миранчука
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября), информирует официальный сайт РФС.
Спорт-Экспресс вчера в 14:02
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 17:11
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
80 лет назад началась самая большая война в истории человечества
Вторая мировая война, в которой участвовали 62 государства из 73 тогда существующих, принесла неисчислимые беды народам.
Новые Известия 04:46
Политика
В США не исключают введения санкций из-за «Северного потока — 2»
Власти США, которые серьезно рассматривают возможность введения ограничительных мер в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», ведут переговоры на «высоком уровне».
REGNUM вчера в 11:42
Экономика
Новая программа развития электроэнергетики России будет включать цифровизацию и ИИ
Новая программа развития электросетевого комплекса России будет включать цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ), сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в ходе выступления на церемонии награждения победителей всероссийского съезда руководителей и специалистов электросетевого комплекса "Лидеры энергетики" в Челябинске.
ТАСС вчера в 04:42
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 30 августа в 12:03