Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с РФ повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.

с чего всё началось

Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".

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