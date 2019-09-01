Энергетика
РИА НовостиБелоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".
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с чего всё началось
Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с РФ повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.РИА Новостивчера в 17:21
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