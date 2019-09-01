Энергетика
REGNUMБелоруссия повысила тариф на транспортировку российской нефти
Белоруссия с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» на 3,7%. Соответствующее повышение тарифов было утверждено между Москвой и Минском в августе.
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Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с РФ повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.РИА Новостивчера в 17:21
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Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась, что убила его
Мойка78 вчера в 03:29
Происшествия
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
Российская газета вчера в 10:29
Общество
Закон о борьбе с перекупщиками билетов вступил в силу в России
Согласно закону, продавать билеты смогут только организаторы культурных мероприятий или уполномоченные лица.
Народные новости вчера в 19:41
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:00
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета вчера в 17:46
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Политика
Штайнмайер пообещал не забывать преступлений Второй мировой войны
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе памятных мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны в польском городе Велюнь заявил, что Германия не забудет своей ответственности за преступления в Европе.
RT на русском 01:49
Культура
Театр Российской армии проведет юбилейный фестиваль «Лестница»
Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) проведет в воскресенье юбилейный, пятый фестиваль "Лестница", который в этому году пройдет в новом формате.
ТАСС вчера в 19:34
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Происшествия
В Армении нашли мать младенца, тело которого обнаружили на свалке
Сотрудники полиции Армении нашли мать ребенка, тело которого со связанными руками и ногами было обнаружено в субботу на городской свалке города Гюмри, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Наука
Китайские ученые разработали гель для восстановления зубной эмали
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru вчера в 13:20
Общество
В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста
"За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5 % до 9,6 %. Сейчас в России занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста", - заявил Топилин, уточнив также, что в России "работают более 95% экономически активного населения".
РИА Новости 01:31
Футбол
AS назвала спасение Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия
Испанская газета AS оценила спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Напомним, футболист в добавленное к матчу время дважды за несколько секунд спас свою команду от пропущенного гола.
Матч ТВ 01:39
Футбол
«Ахмат» и «Тамбов» сыграли вничью в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 14:04
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM 30 августа в 14:58
Происшествия
Более 20 человек пострадали при обрушении сцены в немецком Эссене
Известия вчера в 20:38
Общество
Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Имеющий физиологические особенности житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Российская газета вчера в 22:52
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Происшествия
В нацпарке «Зюраткуль» потерялись шесть подростков
Челябинск Сегодня 01:49
Культура
Дрезденский оперный бал стартовал в Петербурге
В Петербурге 31 августа стартует Дрезденский оперный бал.
Экономика сегодня вчера в 14:56