Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с РФ повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.

с чего всё началось

Белоруссия с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» на 3,7%. Соответствующее повышение тарифов было утверждено между Москвой и Минском в августе.

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