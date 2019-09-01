Энергетика

REGNUMREGNUMБелоруссия повысила тариф на транспортировку российской нефти

Белоруссия с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» на 3,7%. Соответствующее повышение тарифов было утверждено между Москвой и Минском в августе.
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с чего всё началось

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с РФ повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.
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Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

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