Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

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Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".
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В Белоруссии повысили тариф на транспортировку российской нефти

Life.ru18:36

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

РИА Новости17:21
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