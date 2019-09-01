Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с Россией повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.

с чего всё началось

Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".

Происшествия Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.

Единоборства Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.

Кино «Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Политика Премьер Словении приедет с официальным визитом в Москву 10 сентября Премьер-министр Словении Марьян Шарец приедет в Москву с официальным визитом 10 сентября, сообщил посол России в Любляне Доку Завгаев.

Общество Ураган «Дориан» достиг высшей категории Как сообщает Национальный центр США по отслеживанию ураганов, "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей категории.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына.

Происшествия В Брянской области умер подросток, избитый полицейским Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.

Общество Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек Глава департамента образования Москвы Исаак Калина заявил, что отмена школьных линеек не входит в компетенцию ведомства.

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Футбол «Арсенал» забил гол в ворота ЦСКА Не задолго до гола «жарко» было у ворот красно-желтых. Чалов пробил в дальний угол ворот Левашова, но мяч, к счастью, прошел выше ворот.

Армия и оружие Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал американский удар по зоне деэскалации в Идлибе, который США нанесли без уведомления российской и турецкой сторон.

Происшествия Религиозный деятель Кураев госпитализирован в Москве В Москве с жалобами на приступы боли в пояснице был госпитализирован протодиакон Андрей Кураев.

Экономика Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.

Политика США ввели новые пошлины на китайские товары Начали действовать ранее объявленные американским президентом Дональдом Трампом новые пошлины в отношении товаров из Китая, сообщает AP.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП под Красноярском Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.