Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с РФ повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.

с чего всё началось

Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".

Наука Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".

Футбол Ковач остался довольным игрой «Баварии» в матче с «Майнцем» Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победу своей команды над "Майнцем" со счетом 6:1, которая состоялась в рамках третьего тура Бундеслиги, передает официальный сайт мюнхенского клуба.

Происшествия Пять человек погибло и более 20 ранено в результате стрельбы в Техасе Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.

Кино Показ фильма сына Андрея Тарковского об отце собрал аншлаг в Венеции В пятницу на смотре показали документальный фильм о творчестве Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer, автором которого стал сын режиссера.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Религия Константинополь исключил главу «русского экзархата» в Европе Глава "русского экзархата" в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) "освобожден от заботы о приходах русской традиции" и больше не является иерархом Константинопольской церкви, передает "Интерфакс".

Финансы Как кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны Может ли аргентинский кризис перекинуться на другие развивающиеся страны — в материале RT.

Происшествия В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК России по региону.

Политика Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.

Единоборства Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Общество На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.

Здоровье В Москве стартует бесплатная вакцинация от гриппа 4 сентября в Москве стартует масштабная вакцинация от гриппа.

Политика ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.

Политика Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Общество Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.

Гаджеты AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.

Экономика Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Происшествия В центре Москвы у памятника героям Плевны задержали редактора телеграм-канала Avtozak Live Максима Кондратьева Как сообщает канал «Протестный МГУ», сотрудник полиции силой посадил молодого человека в машину, не реагируя на требование представиться и назвать причину задержания.