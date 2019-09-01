Энергетика
ИзвестияБелоруссия повысила тариф на транзит нефти из России
Белоруссия повышает тариф на транспортировку нефти по своему участку магистрального нефтепровода «Дружба» на 3,7% с 1 сентября. Соответствующая договоренность была достигнута Москвой и Минском ранее, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с РФ повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.РИА Новостивчера в 17:21
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Правила призыва в армию изменились в России
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Президент страны отметил, что данная процедура может происходить по сценарию сериала "Слуга народа" Лидер Украины Владимир Зеленский ожидает начало антикоррупционных процессов осенью, а также допускает проведение в стране "аукциона уголовных дел", сообщает Интерфакс.
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Четыре человека погибли при крушении вертолета в Норвегии
На севере Норвегии у города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли, передает норвежская спасательная служба.
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РБК 00:35
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Зеленский рассказал о прорыве в отношениях Украины и Польши
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Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
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RT на русском вчера в 14:31
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Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча 8-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:1) получил в подарок автомобиль.
Спорт-Экспресс вчера в 17:51
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург
Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
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Просмотр легендарных футбольных матчей помогает при деменции
Доказано, что просмотр записей захватывающих спортивных игр, вызвавших когда-то яркие переживания, положительно влияет на когнитивные свойства пациентов с деменцией.
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Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
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Неймар сообщил своей семье, что останется в «ПСЖ»
Бразилец сообщил своей семье, что переговоры о его возвращении в каталонский клуб прекращаются и в этом сезоне он останется в Париже.
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Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
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RuNews24.ru вчера в 16:17
Происшествия
Пострадавшую при ЧП с самолётом в Минино девочку перевезли в Москву
Пострадавшую при жёсткой посадке легкомоторного самолёта под деревней Минино в Подмосковье 12-летнюю девочку доставили из Клинской больницы на лечение в Москву.
RT на русском 03:28
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Происшествия
Мать из Башкирии показала, как убивала своего годовалого ребенка
Мать двоих детей Юлия Хабирова в подробностях показала правоохранителям, как убивала своего годовалого сына Тимура.
Bash.News вчера в 09:38