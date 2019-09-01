Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с РФ повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.

с чего всё началось

Белоруссия повышает тариф на транспортировку нефти по своему участку магистрального нефтепровода «Дружба» на 3,7% с 1 сентября. Соответствующая договоренность была достигнута Москвой и Минском ранее, пишет «РИА Новости».

Белоруссия повысила тариф на транзит нефти из России

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