Энергетика
REGNUMБелоруссия повысила тариф на транспортировку российской нефти
Белоруссия с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» на 3,7%. Соответствующее повышение тарифов было утверждено между Москвой и Минском в августе.
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Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с Россией повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.РИА Новостивчера в 17:21
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