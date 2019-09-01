Энергетика
REGNUMБелоруссия повысила тариф на транспортировку российской нефти
Белоруссия с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» на 3,7%. Соответствующее повышение тарифов было утверждено между Москвой и Минском в августе.
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Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с РФ повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.РИА Новостивчера в 17:21
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Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
RT на русском вчера в 15:17
Армия и оружие
Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе
Российские военные отметили, что США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей.
Интерфакс 04:12
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru вчера в 13:20
Общество
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Политика
ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой
ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
РИА Новости вчера в 08:04
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Здоровье
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Авто
Представлен восстановленный McLaren F1
McLaren F1 на шасси № 63 будет показан на выставке Hampton Court Concours d'Elegance в Великобритании.
Тарантас Ньюс вчера в 05:42
Политика
Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия вчера в 14:34
Политика
Зеленский счел прорывом первый день визита в Польшу
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что итоги первого дня в Польше говорят не об оттепели в отношениях стран, а о прорыве.
Газета.Ru 04:10
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
РБК вчера в 17:58
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости вчера в 18:50
Здоровье
Аэробные нагрузки улучшают здоровье сердца и сексуальную жизнь
Американские ученые пришли к выводу, что аэробные нагрузки благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, а также на 23 процента снижают риск развития эректильной дисфункции у мужчин.
iReactor 01:28
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM 30 августа в 14:58
Политика
Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики
Известия вчера в 14:10
Кино
«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале
РЕН ТВ вчера в 23:11
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Тверской в центре Москвы
Рейсовый автобус загорелся в центре Москвы на Тверской улице вблизи Пушкинской площади, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Интерфакс вчера в 14:33
Происшествия
При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека
REGNUM вчера в 15:46
Политика
Коммунисты собрались у штаба Бортко и обзывают его предателем
Сторонники КПРФ пришли к офису теперь уже бывшего кандидата на Большой Морской улице с флагами партии и плакатами, на которых написано "Коммунисты не сдаются" и "Бортко предатель".
Народные новости вчера в 13:32
Здоровье
Просмотр легендарных футбольных матчей помогает при деменции
Доказано, что просмотр записей захватывающих спортивных игр, вызвавших когда-то яркие переживания, положительно влияет на когнитивные свойства пациентов с деменцией.
News.ru 01:53
Футбол
Эмилиано Ригони: Никакого решения о моем уходе пока не принято
Фонтанка.Ру вчера в 17:23
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого ребенка
В Башкирии 28-летняя женщина призналась в убийстве годовалого ребенка, сообщает пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:36
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
Газета.Ru вчера в 23:57
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня вчера в 17:16
Хоккей
Двенадцатый сезон КХЛ стартует матчем между ЦСКА и «Авангардом»
ТАСС вчера в 17:11
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35