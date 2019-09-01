Энергетика
REGNUMБелоруссия повысила тариф на транспортировку российской нефти
Белоруссия с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» на 3,7%. Соответствующее повышение тарифов было утверждено между Москвой и Минском в августе.
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Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с Россией повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.РИА Новостивчера в 17:21
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Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
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Муж Анастасии Заворотнюк вышел на лед на фоне слухов о раке у актрисы
Супруг актрисы вышел на лед, несмотря на все слухи о раке мозга у артистки, во время выступления фигурист выглядел счастливым и постоянно улыбался.В середине августа российские СМИ начали сообщать о том, что у Анастасии Заворотнюк был обнаружен рак мозга.
Дни24 09:17
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«Селтик» одержал выездную победу над «Рейнджерс»
«Селтик» в гостях выиграл у «Рейнджерс» (2:0) в матче четвертого тура чемпионата Шотландии.
Спорт-Экспресс 09:00
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«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Коммерсантъ 09:10
Политика
Зеленский предложил президенту Литвы восстанавливать Донбасс
Зеленский пригласил Науседу в Маруиполь на инвестиционный форму и предложил Литве вложиться в восстановление инфраструктуры в Донбассе.
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Общество
Ураган «Дориан» достиг высшей категории
Как сообщает Национальный центр США по отслеживанию ураганов, "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей категории.
Российская газета 09:16
Кино
Гражданин Х: в Венеции показали фильм о Ходорковском
Темп гангстерской зарисовки подхватывает рассказ самого Ходорковского про молодость и детство, чуть позже Гибни дополняет стиль фильма фотографией Ходорковского и Лебедева, которые в венецианском кинозале выглядят совсем как сицилийские мафиози: яркие рубашки, внушительные усы Михаила Борисовича, южные оттенки в кадре.
Forbes 03:58
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Армия и оружие
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 06:12
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек
Глава департамента образования Москвы Исаак Калина заявил, что отмена школьных линеек не входит в компетенцию ведомства.
Известия 10:04
Игры
Завтра у нас выйдет эксклюзивное интервью с Suda51
Завтра, 1 сентября, на «Игромании» выйдет эксклюзивное интервью с разработчиком игр и генеральным директором компании Grasshopper Manufacture Гоити Судой, известным также как Suda51.
Игромания.ру вчера в 14:21
Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:1 (1-й тайм)
Тульский "Арсенал" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:06
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Общество
В РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица.
Газета.Ru вчера в 17:56
Армия и оружие
Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости 09:50
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Гаджеты
Apple выпустит специальный «брелок» для поиска вещей
Если кто-то найдёт вещь с Apple Tag, он сможет узнать контактную информацию о владельце метки, а затем связаться с ним по телефону или iMessage.
ITZine.ru 08:19
Происшествия
Жителя Саратова задержали по подозрению в убийстве дочери
В Саратове мужчину задержали по подозрению в убийстве двухмесячной дочери, имевшей врождённую патологию.
RT на русском 02:29
Общество
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова публично извинилась перед Валерией
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Вокруг ТВ 03:54
Футбол
Ригони пройдёт медосмотр для «Сампдории»
Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории». 26-летний футболист уже завтра пройдёт медосмотр и подпишет контракт.
Metaratings 09:33
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Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Как стало известно, влияние генов на гомосексуальность человека составляет примерно 25 процентов, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:09