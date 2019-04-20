Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти

Эхо Москвы12:30

Белоруссия потребует компенсацию от «Транснефти» за некачественную нефть

РБК10:56

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Газета.Ru10:27

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Коммерсантъ10:28

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Lenta.ru10:21

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

RT на русском10:08

«Белнефтехим» потребует от «Транснефти» компенсацию за поставку некачественной нефти

ТАСС10:04
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
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В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов

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Ракицкий забил третий гол со штрафного в шести матчах за «Зенит»

Свою команду вывел вперед защитник Ярослав Ракицкий прямым ударом со штрафного.
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Федор Чалов: «Ничья – хороший результат для ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после ничьей с "Локомотивом" (1:1) отметил, что его команда могла как выиграть этот матч, так и проиграть.
Обновлено в 15:03
Политика

Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.
Обновлено в 13:46
Футбол

Болельщики «Зенита» потребовали освободить Кокорина и Мамаева

Болельщики петербургского "Зенита" во время матча с "Краснодаром" в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) решили поддержать нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина и хавбека "горожан" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре.
Обновлено в 08:07
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

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Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Игры

Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык

Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.
Обновлено в 03:31
Гаджеты

Vivo представляет смартфон Vivo Y91С с мощным аккумулятором

Смартфон Vivo Y91C является одной из лучших моделей в категории до 10 000 рублей.
Обновлено в 05:37
Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Политика

Жена Зеленского оправдалась перед украинцами

Обновлено в 14:59
Армия и оружие

Ополченцы и войска ВСУ понесли потери при попытке прорыва в ДНР

При попытке проникновения украинских силовиков на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли четверо бойцов ВСУ и еще пятеро пострадали.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Экономика

В России хотят в 136 раз увеличить плату за подключение к электросетям

В случае утверждения увеличенной в 136 раз ставки затраты сократятся до 4 млрд.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Здоровье

Пермячку позвали на прием к врачу через три месяца после ее смерти

Обновлено в 04:52
Политика

Депутат Слуцкий объяснил стремление США остаться на Украине

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал желание США задержатся на Украине надолго и продолжать помогать стране.
Обновлено в 11:43
Гаджеты

Google по ошибке отправила пользователю десяток розовых Pixel 3

Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

«Витесс» победил «Зволле» в матче 31-го тура Эредивизи

В поединке 31-го тура чемпионата Нидерландов по футболу среди команд Эредивизи «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого одержал крупную победу над «ПЕК Зволле».
Обновлено в 15:42
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Политика

«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени

В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00
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