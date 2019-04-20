Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Происшествия Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.

Футбол Федор Чалов: «Ничья – хороший результат для ЦСКА» Нападающий ЦСКА Федор Чалов после ничьей с "Локомотивом" (1:1) отметил, что его команда могла как выиграть этот матч, так и проиграть.

Политика Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.

Футбол Болельщики «Зенита» потребовали освободить Кокорина и Мамаева Болельщики петербургского "Зенита" во время матча с "Краснодаром" в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) решили поддержать нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина и хавбека "горожан" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».

Общество Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.

Происшествия Полицейские устроили массовую драку в Москве Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре.

Авто Стали известны доступные модификации Renault Arkana Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.

Единоборства Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.

Игры Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.

Гаджеты Vivo представляет смартфон Vivo Y91С с мощным аккумулятором Смартфон Vivo Y91C является одной из лучших моделей в категории до 10 000 рублей.

Культура В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.

Армия и оружие Ополченцы и войска ВСУ понесли потери при попытке прорыва в ДНР При попытке проникновения украинских силовиков на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли четверо бойцов ВСУ и еще пятеро пострадали.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Экономика В России хотят в 136 раз увеличить плату за подключение к электросетям В случае утверждения увеличенной в 136 раз ставки затраты сократятся до 4 млрд.

Происшествия В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.

Политика Депутат Слуцкий объяснил стремление США остаться на Украине Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал желание США задержатся на Украине надолго и продолжать помогать стране.

Гаджеты Google по ошибке отправила пользователю десяток розовых Pixel 3 Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.

Футбол «Витесс» победил «Зволле» в матче 31-го тура Эредивизи В поединке 31-го тура чемпионата Нидерландов по футболу среди команд Эредивизи «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого одержал крупную победу над «ПЕК Зволле».