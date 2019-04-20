Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Футбол
Ракицкий забил третий гол со штрафного в шести матчах за «Зенит»
Свою команду вывел вперед защитник Ярослав Ракицкий прямым ударом со штрафного.
Обновлено в 15:27
Футбол
Федор Чалов: «Ничья – хороший результат для ЦСКА»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов после ничьей с "Локомотивом" (1:1) отметил, что его команда могла как выиграть этот матч, так и проиграть.
Обновлено в 15:03
Политика
Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.
Обновлено в 13:46
Футбол
Болельщики «Зенита» потребовали освободить Кокорина и Мамаева
Болельщики петербургского "Зенита" во время матча с "Краснодаром" в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) решили поддержать нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина и хавбека "горожан" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре.
Обновлено в 08:07
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Игры
Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык
Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Vivo представляет смартфон Vivo Y91С с мощным аккумулятором
Смартфон Vivo Y91C является одной из лучших моделей в категории до 10 000 рублей.
Обновлено в 05:37
Культура
В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Политика
Жена Зеленского оправдалась перед украинцами
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Ополченцы и войска ВСУ понесли потери при попытке прорыва в ДНР
При попытке проникновения украинских силовиков на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли четверо бойцов ВСУ и еще пятеро пострадали.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Экономика
В России хотят в 136 раз увеличить плату за подключение к электросетям
В случае утверждения увеличенной в 136 раз ставки затраты сократятся до 4 млрд.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Политика
Депутат Слуцкий объяснил стремление США остаться на Украине
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал желание США задержатся на Украине надолго и продолжать помогать стране.
Обновлено в 11:43
Гаджеты
Google по ошибке отправила пользователю десяток розовых Pixel 3
Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
«Витесс» победил «Зволле» в матче 31-го тура Эредивизи
В поединке 31-го тура чемпионата Нидерландов по футболу среди команд Эредивизи «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого одержал крупную победу над «ПЕК Зволле».
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
Обновлено в 14:31
Политика
«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени
В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00