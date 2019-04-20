Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru вчера в 10:21

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

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