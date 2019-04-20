Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru вчера в 10:21

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Ведомостивчера в 16:01

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Газета.Ruвчера в 10:27

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Коммерсантъвчера в 10:28

Белоруссия потребует компенсацию от «Транснефти» за некачественную нефть

РБКвчера в 10:56

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Lenta.ruвчера в 10:21

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

RT на русскомвчера в 10:08

«Белнефтехим» потребует от «Транснефти» компенсацию за поставку некачественной нефти

ТАССвчера в 10:04
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Политика

Порошенко и Зеленский проголосовали на выборах президента Украины

Обновлено в 05:15
Кино

Красноярцы бронируют билеты на новых «Мстителей» за неделю до премьеры

Обновлено в 03:43
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Наука

В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток

В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено 19 апреля в 04:03
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

Число погибших от взрывов на Шри-Ланке достигло 207 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные официального представителя полиции.
Обновлено в 08:15
Спорт

Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Космос

«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд

Обновлено в 07:07
Общество

Писателя Дмитрия Быкова перевели на самостоятельное дыхание

«Переведен на самостоятельное дыхание», — говорится в записи Лукьяновой.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Политика

Захарова уличила украинского министра в нацизме

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Религия

Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя сказал, что зарождение Вселенной навсегда останется для учёных божественным актом, который они не в силах будут объяснить.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Военные маневры НАТО в Грузии не угрожают России: грузинские эксперты

Ники Читадзе: Разумеется, данные военные учения способствуют повышению квалификации военнослужащих стран-участниц НАТО и стран партнеров Североатлантического альянса.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол

В ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прошёл медобследование после получения повреждения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Обновлено в 08:25
Политика

Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине

В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Бьянка снялась в откровенной фотосессии

Известная певица опубликовала на своей странице в социальной сети провокационное фото и похвасталась результатами откровенной фотосессии.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников, ставший участником драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии первого раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз», заявил, что капитан «столичных» был инициатором конфликта.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Футбол

Игуаин: раньше не выходил на улицу, боялся услышать критику

Несколько раз бывало так, что я не выходил на улицу, боялся услышать критику в отношении своей игры. Я не должен был так себя вести.
Обновлено в 06:32
Религия

Для православных христиан наступило Вербное воскресенье

Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе

Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.
Обновлено в 06:26
Наука

Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции

Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
Обновлено вчера в 06:57
Политика

В полицию Украины сообщили о многочисленных нарушениях на выборах

Более 280 сообщений о нарушениях на выборах было зафиксировано полицией Украины, заявил советник министра МВД Украины, член координационного штаба по обеспечению правопорядка на голосовании Зорян Шкиряк 21 апреля журналистам.
Обновлено в 08:23
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины

Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 07:02
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Футбол

Деле Алли: «Опыт выступлений на ЧМ помогает в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли рассказал, как выступления на чемпионате мира в России помогают ему и одноклубникам в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:22
Культура

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал «исчезновение» из студии во время передачи «Место встречи» 2 апреля.
Обновлено вчера в 10:15
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