Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru вчера в 10:21
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти
Ведомостивчера в 16:01
Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти
Коммерсантъвчера в 10:28
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В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток
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Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
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Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
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Захарова уличила украинского министра в нацизме
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя сказал, что зарождение Вселенной навсегда останется для учёных божественным актом, который они не в силах будут объяснить.
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Военные маневры НАТО в Грузии не угрожают России: грузинские эксперты
Ники Читадзе: Разумеется, данные военные учения способствуют повышению квалификации военнослужащих стран-участниц НАТО и стран партнеров Североатлантического альянса.
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прошёл медобследование после получения повреждения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
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В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
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Известная певица опубликовала на своей странице в социальной сети провокационное фото и похвасталась результатами откровенной фотосессии.
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Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
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Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников, ставший участником драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии первого раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз», заявил, что капитан «столичных» был инициатором конфликта.
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Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области
"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
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Несколько раз бывало так, что я не выходил на улицу, боялся услышать критику в отношении своей игры. Я не должен был так себя вести.
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Для православных христиан наступило Вербное воскресенье
Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
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Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе
Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.
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Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
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Политика
В полицию Украины сообщили о многочисленных нарушениях на выборах
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Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
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Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
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Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли рассказал, как выступления на чемпионате мира в России помогают ему и одноклубникам в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
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Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал «исчезновение» из студии во время передачи «Место встречи» 2 апреля.
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