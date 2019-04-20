Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Политика
Названа причина подачи иска о снятии Зеленского с выборов
Адвокат Андрей Хилько, подавший иск в суд с требованием отменить регистрацию кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, обвинил политика в подкупе избирателей из-за бесплатных билетов на дебаты.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Стрелявшего по детям задержали в Москве
В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Общество
Стрельцам нужно обновить гардероб, а Львы встретят вторую половинку
РАК Вас ожидает приятная встреча со старыми друзьями. ЛЕВ Вероятно, что одинокие Львы встретят вторую половинку.
Обновлено вчера в 13:00
Единоборства
Ислам Махачев победил Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night 149
Боец Ислам Махачев одержал победу над армянином Арманом Царукяном на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:08
Футбол
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Краснодаром»
Стал известен стартовый состав на сегодняшний матч 24-го тура Российской Премьер-лиги сине-бело-голубых против «Краснодара».
Обновлено в 13:09
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Политика
Мексика обвинила США в вымогательствах у мигрантов
Мексика обвинила США в вымогательствах у мигрантов, пытающихся попасть в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:48
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Политика
«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени
В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00
Футбол
Криштиану Роналду подтвердил, что остается в «Старой синьоре»
Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.
Обновлено в 16:59
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Политика
В Москве оценили попытку Порошенко снять с выборов Зеленского
В Совете Федерации оценили желание президента Украины Петра Порошенко снять с выборов своего оппонента, актера Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
В результате атаки на министерство в Кабуле погибли семь человек
Ранее стало известно, что в результате нападения по меньшей мере четырёх боевиков на Министерство коммуникаций и информационных технологий Афганистана в центре Кабула пострадали шесть человек.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Адель рассталась с мужем после двух лет брака
Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Ярослав Ракицкий: «Дзюба-великан, продавил – забил. Вообще красавец»
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о победе над «Краснодаром» (3:2). – Рождение ребенка, гол и победа.
Обновлено в 16:35
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции
Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции на трассе E18 в Швеции. Об этом 20 апреля сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 05:16
Экономика
Мутко сообщил, что Северная Осетия выполняет все обязательства перед Минфином РФ
Правительство Северной Осетии выполняет все обязательства по договоренностям, заключенным с Министерством финансов РФ.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Более 150 домов пострадали от природных пожаров в Забайкалье
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
«Крылья Советов» уступили на выезде «Динамо»
«Крылья Советов» сыграли в Москве с «Динамо». Единственный гол наша команда пропустила на 67-й минуте.
Обновлено в 11:56
Политика
Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Транспорт
Парк трамваев в Москве могут обновить за пять лет
Полное обновление парка подвижного состава и трамвайных путей в столице, вероятно, будет завершено к 2024 году.
Обновлено в 16:35