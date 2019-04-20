Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Lenta.ru10:21

Белоруссия потребует компенсацию от «Транснефти» за некачественную нефть

РБК10:56

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Коммерсантъ10:28

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Газета.Ru10:27

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Ведомости16:01

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

RT на русском10:08

«Белнефтехим» потребует от «Транснефти» компенсацию за поставку некачественной нефти

ТАСС10:04
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Обновлено в 12:43
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Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
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Названа причина подачи иска о снятии Зеленского с выборов

Адвокат Андрей Хилько, подавший иск в суд с требованием отменить регистрацию кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, обвинил политика в подкупе избирателей из-за бесплатных билетов на дебаты.
Обновлено в 16:29
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Стрелявшего по детям задержали в Москве

В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Общество

Стрельцам нужно обновить гардероб, а Львы встретят вторую половинку

РАК Вас ожидает приятная встреча со старыми друзьями. ЛЕВ Вероятно, что одинокие Львы встретят вторую половинку.
Обновлено вчера в 13:00
Единоборства

Ислам Махачев победил Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night 149

Боец Ислам Махачев одержал победу над армянином Арманом Царукяном на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:08
Футбол

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Краснодаром»

Стал известен стартовый состав на сегодняшний матч 24-го тура Российской Премьер-лиги сине-бело-голубых против «Краснодара».
Обновлено в 13:09
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Политика

Мексика обвинила США в вымогательствах у мигрантов

Мексика обвинила США в вымогательствах у мигрантов, пытающихся попасть в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:48
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Политика

«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени

В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00
Футбол

Криштиану Роналду подтвердил, что остается в «Старой синьоре»

Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.
Обновлено в 16:59
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Политика

В Москве оценили попытку Порошенко снять с выборов Зеленского

В Совете Федерации оценили желание президента Украины Петра Порошенко снять с выборов своего оппонента, актера Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:15
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

В результате атаки на министерство в Кабуле погибли семь человек

Ранее стало известно, что в результате нападения по меньшей мере четырёх боевиков на Министерство коммуникаций и информационных технологий Афганистана в центре Кабула пострадали шесть человек.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Адель рассталась с мужем после двух лет брака

Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Ярослав Ракицкий: «Дзюба-великан, продавил – забил. Вообще красавец»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о победе над «Краснодаром» (3:2). – Рождение ребенка, гол и победа.
Обновлено в 16:35
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции на трассе E18 в Швеции. Об этом 20 апреля сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 05:16
Экономика

Мутко сообщил, что Северная Осетия выполняет все обязательства перед Минфином РФ

Правительство Северной Осетии выполняет все обязательства по договоренностям, заключенным с Министерством финансов РФ.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Более 150 домов пострадали от природных пожаров в Забайкалье

Обновлено вчера в 15:43
Футбол

«Крылья Советов» уступили на выезде «Динамо»

«Крылья Советов» сыграли в Москве с «Динамо». Единственный гол наша команда пропустила на 67-й минуте.
Обновлено в 11:56
Политика

Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе

Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Транспорт

Парк трамваев в Москве могут обновить за пять лет

Полное обновление парка подвижного состава и трамвайных путей в столице, вероятно, будет завершено к 2024 году.
Обновлено в 16:35
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