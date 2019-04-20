Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Белоруссия требует от России компенсацию за «некачественную» нефть

Московский Комсомолец13:24

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

RT на русском10:08

Белоруссия потребует компенсацию от «Транснефти» за некачественную нефть

РБК10:56

«Белнефтехим» потребует от «Транснефти» компенсацию за поставку некачественной нефти

ТАСС10:04

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Коммерсантъ10:28

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

РИА Новостивчера в 17:43

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из РФ

Интерфаксвчера в 14:18
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Космос

Ракета с чипом отправится на орбитальную станцию

Шаттл доставит чипы на Международную космическую станцию, где они будут подвергаться воздействию микрогравитации в течение примерно двух недель.
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Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом

Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
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Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
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«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ

Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм".
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Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
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Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
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Политика

Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.
Обновлено в 08:34
Здоровье

Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта

Обновлено в 13:02
Интернет

Пользователи Google Home получили бесплатный доступ к YouTube Music

Музыкальный сервис YouTube Music доступен как в бесплатной, так и в платной версии.
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Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Наука

Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Путешествия

Евросоюз упростил правила выдачи шенгенских виз

Туристы с хорошей визовой историей смогут получить шенгенскую визу по упрощенным правилам, но ее стоимость будет выше, чем есть сейчас.
Обновлено вчера в 18:49
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CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
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Пожар в бизнес-центре «Т4» тушили 12 машин

Обновлено в 11:29
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Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Обновлено в 12:36
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Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
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Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
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Локомотив — ЦСКА 1:1

Васин вышел на поле после перерыва, заменив Родриго Бекао. Для Васина этот матч стал первым с февраля 2018 года.
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ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:49
Политика

КС открыл производство по переименованию УПЦ МП

Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.
Обновлено в 12:22
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Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

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Шпица с женихом, Безрукова, Кожевникова и другие звезды на «белоснежной вечеринке» ММКФ-2019

По традиции, в рамках киносмотра прошла «белоснежная» вечеринка, организованная при поддержке журнала «КиноРепортер», на которой молодым кинематографистам была вручена премия «Аванс».
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Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
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