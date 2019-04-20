Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Ведомости16:01

«Белнефтехим» потребует от «Транснефти» компенсацию за поставку некачественной нефти

ТАСС10:04

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Коммерсантъ10:28

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Газета.Ru10:27

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Lenta.ru10:21

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

RT на русском10:08

Белоруссия потребует компенсацию от «Транснефти» за некачественную нефть

РБК10:56
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