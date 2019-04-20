Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Авто
Пять моделей авто, которые продают в первый год владения
Обновлено в 03:34
Футбол
Роналду прокомментировал слухи об уходе из «Ювентуса»
Ранее Роналду стал первым футболистом, выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии.
Обновлено в 15:09
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН
Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Рейтинг Трампа достиг рекордного минимума после доклада Мюллера
Рейтинг Трампа упал на фоне доклада Мюллера. Согласно соцопросу Ipsos, с начала года он снизился на 3%.
Обновлено в 05:53
Политика
Голосование на выборах главы Украины стартовало в Австралии
Первый участок для голосования на выборах президента Украины начал работу в Австралии. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
Обновлено в 17:54
Происшествия
Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Политика
Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть
Пользователей сети поразило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:18
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Юморист Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака
Отечественный юморист и актер Семен Слепаков развелся со своей женой Кариной после шести лет брака.
Обновлено в 12:51
Политика
Спрошу должным образом за оскорбление. Кадыров ответил Порошенко
Кадыров добавил, что за оскорбление личности, кто бы этого ни допустил, спросит «должным образом, как и предусмотрено в нормальном обществе».
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.
Обновлено в 18:38
Общество
Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России
Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено в 18:54
Политика
США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Прошел Босфор и вошел в Черное море в 18:15.
Обновлено в 19:33
Общество
Умерла советский и российский фотограф Галина Кмит
Галина Кмит родилась в 1931 году в Одессе. Она заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Обновлено в 11:28