Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru вчера в 10:21
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти
Коммерсантъвчера в 10:28
Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти
Ведомостивчера в 16:01
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Суд отказался снять Зеленского с выборов
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