Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
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Штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов.
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Происшествия
У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго
Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
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Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
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Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой
Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
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Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу
18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами
Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области.
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За подключение к Всемирной паутине американцы в среднем ежемесячно платят около $66,2, в то время, как большая часть жителей Европы, Южной Америки и Азии — менее $50.
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Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
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Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
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Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
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Музыка
Нейросеть около месяца генерирует death metal в прямом эфире
Нейросеть Dadabots, созданная двумя музыкантами и программистами, уже около месяца в круглосуточном режиме генерирует и транслирует музыку в стиле death metal на своем канале в YouTube, сообщает портал Motherboard.
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Авто
«КамАЗ» создал вездеход для покорителей Севера
Специалисты российского предприятия «КамАЗ» разработали и построили рабочий образец вездехода для использования в арктических условиях.
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Гороскоп на 21 апреля: Козерогу лучше воздержаться от поездок, а Близнецам – заняться решением финансовых вопросов
Близнецам предстоят важные поездки, решение финансовых вопросов.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 05:24
Авто
УАЗ «Пикап» стал самым популярным подержанным пикапом в России
Обновлено в 21:08
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
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Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
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Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
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Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
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В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
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Общество
Эксперт: женщины в России все чаще откладывают рождение первенца
Женщины в России все чаще стали откладывать планы по созданию семьи и рождению первого ребенка на возраст после 30 лет, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране.
Обновлено в 12:34
Космос
Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»
В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено в 22:38