Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Ведомости16:01

Белоруссия потребует компенсацию от «Транснефти» за некачественную нефть

РБК10:56

«Белнефтехим» потребует от «Транснефти» компенсацию за поставку некачественной нефти

ТАСС10:04

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Газета.Ru10:27

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Lenta.ru10:21

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

RT на русском10:08

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Коммерсантъ10:28
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Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на иск о снятии с выборов президента

Штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов.
Обновлено в 15:20
Происшествия

У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго

Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
Обновлено в 22:49
Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу

18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Похороны супруги экс-президента Югославии Слободана Милошевича Миры Маркович прошли в городе Пожаревац, что в 80-ти километрах от Белграда, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами

Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области.
Обновлено в 22:26
Общество

Влетает в копеечку: на что тратятся американцы

За подключение к Всемирной паутине американцы в среднем ежемесячно платят около $66,2, в то время, как большая часть жителей Европы, Южной Америки и Азии — менее $50.
Обновлено в 09:15
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Адель рассталась с мужем после двух лет брака

Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Политика

Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть

Обновлено в 19:18
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Музыка

Нейросеть около месяца генерирует death metal в прямом эфире

Нейросеть Dadabots, созданная двумя музыкантами и программистами, уже около месяца в круглосуточном режиме генерирует и транслирует музыку в стиле death metal на своем канале в YouTube, сообщает портал Motherboard.
Обновлено в 22:09
Авто

«КамАЗ» создал вездеход для покорителей Севера

Специалисты российского предприятия «КамАЗ» разработали и построили рабочий образец вездехода для использования в арктических условиях.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Общество

Гороскоп на 21 апреля: Козерогу лучше воздержаться от поездок, а Близнецам – заняться решением финансовых вопросов

Близнецам предстоят важные поездки, решение финансовых вопросов.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 05:24
Авто

УАЗ «Пикап» стал самым популярным подержанным пикапом в России

Обновлено в 21:08
Происшествия

Забайкалье в огне: пожар подступает к Харанорскому угольному разрезу

Обновлено в 07:55
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
Общество

Эксперт: женщины в России все чаще откладывают рождение первенца

Женщины в России все чаще стали откладывать планы по созданию семьи и рождению первого ребенка на возраст после 30 лет, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране.
Обновлено в 12:34
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Космос

Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»

В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено в 22:38
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