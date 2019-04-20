Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru вчера в 10:21
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти
Ведомостивчера в 16:01
Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти
Коммерсантъвчера в 10:28
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Общество
Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено вчера в 17:08
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено в 04:36
Политика
Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине
В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
Политика
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
Обновлено в 04:09
Единоборства
Кроуфорд победил Хана в бою за титул чемпиона мира
Американец Теренс Кроуфорд победил британца Амира Хана и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусредней весовой категории (до 66,678 килограмма).
Обновлено в 01:59
Политика
Штаб Зеленского сообщил о почти 600 нарушениях на выборах
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщил о том, что на его горячую линию поступило почти 600 заявлений о фальсификациях и нарушениях на избирательных участках.
Обновлено в 05:18
Политика
Один избирательный участок не открылся на Украине
На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с гибелью людей из-за взрывов во время празднования Пасхи.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Гаджеты
Макеты новых iPhone слили в Сеть
Обновлено в 04:16
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Единоборства
Александр Волков: Не увидел в этом бою нового у Оверима
Обновлено в 03:33
Авто
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека
Обновлено в 02:15
Хоккей
Хартли рассказал о травмах «Авангарда» в плей-офф
Обновлено в 04:02
Авто
Renault Logan в марте стал бестселлером марки в России
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей
Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Политика
В оккупированном Мариуполе избирательные комиссии охраняют войска
Военнослужащие, которые стоят в охране окружных избирательных комиссии в Мариуполе заявили, что данные комиссии являются особенно важными объектами, поэтому их и охраняют с использованием бронетехники.
Обновлено в 04:13
Космос
Илон Маск переписывался с подписчиками на русском
Глава компании SpaceX Илон Маск вступил в переписку в твиттере на русском языке.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море
Разведывательный корабль HMS Echo военно-морских сил Великобритании вошел 20 апреля в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 20:50
Хоккей
Никита Задоров: «Наконец ЦСКА выиграл титул, это очень приятно»
Приятно, что золотую шайбу забросил Макс Мамин. Мы всю жизнь с ним вместе играли — с девяти лет, когда он к нам перешел из «Витязя» в ЦСКА.
Обновлено в 05:29
Экономика
КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ
Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией.
Обновлено вчера в 23:25
Наука
На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни
В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
Обновлено 19 апреля в 04:51
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой
Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Пара состоит в отношениях несколько лет.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Наблюдателей на выборах на Украине стало меньше, заявили общественники
"По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей", - говорится в сообщении организации в Facebook.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32