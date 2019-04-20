Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
Политика
Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено в 17:08
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
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Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
21 апреля: в 1926-м в Великобритании рождается королева
93 года назад, в 1926 году, в Лондоне рождается королева Елизавета II. Станислав Грачёв Её полное имя Елизавета Александра Мария.
Обновлено в 17:00
Авто
В Сети показали роскошную версию «Нивы» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено в 10:50
Политика
Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено в 21:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено вчера в 02:10
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Обновлено в 18:00
Политика
Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов
Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено в 22:00
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено в 19:50
Хоккей
Овечкин догнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 52-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:28
Происшествия
Два пострадавших в пожаре забайкальца добрались в больницу на попутке
Два брата из села Новая Заря Ононского района, которых бортом санавиации перевезли для госпитализации в городскую больницу №1, рассказали, как получили ожоги и на попутной машине добрались до местной поликлиники, сообщила 21 апреля пресс-служба Минздрава края.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем после двух лет брака
19 апреля фанатов британской певицы Адель шокировало известие о том, что она разводится со своим мужем, 45-летним предпринимателем Саймоном Конекки.
Обновлено в 06:26
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве разгромил «Зволле»
Футболисты «Витесса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Нидерландов разгромили «Зволле».
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Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 19:48
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Авто
УАЗ «Пикап» стал самым популярным подержанным пикапом в России
Обновлено в 21:08
Футбол
Зе Луиш пропустил тренировку «Спартака» накануне матча с «Енисеем»
Как стало известно «Чемпионату», кабовердийский нападающий «Спартака» Зе Луиш пропустил тренировку накануне матча 24-го тура чемпионата России с «Енисеем», который состоится завтра, 21 апреля.
Обновлено в 10:44
Экономика
Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 16:06