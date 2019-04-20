Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru вчера в 10:21

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Газета.Ruвчера в 10:27

Белоруссия потребует компенсацию от «Транснефти» за некачественную нефть

РБКвчера в 10:56

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Коммерсантъвчера в 10:28

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Ведомостивчера в 16:01

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Lenta.ruвчера в 10:21

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

RT на русскомвчера в 10:08

«Белнефтехим» потребует от «Транснефти» компенсацию за поставку некачественной нефти

ТАССвчера в 10:04
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Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.
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В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.
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Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией.
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Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Укреплены все особо слабые места — это северный и южный портал, а также часть западного портала, расположенная между двумя колокольнями», — сказал министр.
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