Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за нефтьВести.Ru 11:54

Белорусский концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти. Как заявил в субботу председатель концерна Андрей Рыбаков, белорусская сторона будет обсуждать с "Транснефтью" эти вопросы на предстоящем совещании.
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