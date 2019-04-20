Белоруссия потребует от России компенсацию за нефтьВести.Ru 11:54

Белорусский концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти. Как заявил в субботу председатель концерна Андрей Рыбаков, белорусская сторона будет обсуждать с "Транснефтью" эти вопросы на предстоящем совещании.

Белоруссия потребует от России компенсацию за нефть

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