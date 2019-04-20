Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.
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Происшествия
СК обвинил гендиректора оператора Пулково в загрязнении реки
Гендиректору «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) Владимиру Якушеву предъявлены обвинения в нарушении правил охраны окружающей среды (ст.246 УК) из-за загрязнения реки Новой.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Экономика
Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий
Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года.
Обновлено в 11:05
Политика
На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:19
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Обновлено в 12:36
Политика
Штаб Зеленского призвал фиксировать фальсификации на выборах
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского попросил своих сторонников на участках для голосования остановить фальсификацию, которые готовит «старая власть».
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
В Эстонию прибыли пять британских боевых вертолетов
Обновлено в 12:48
Здоровье
Иммунолог подтвердил опасность антибиотиков при гриппе
Иммунолог отметил, что злоупотребление антибиотиками может возникнуть, когда их назначают в целях профилактики.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Политика
Потери стран ЕС от антироссийских санкций оценили в 100 млрд евро
Государства Европы понесли ущерб от антироссийских санкций в размере 100 млрд евро с момента начала их действия.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
КС открыл производство по переименованию УПЦ МП
Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.
Обновлено в 12:22
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Учёные Калифорнийского технологического института, использовав результаты анализов нескольких мелких землетрясений, продемонстрировали зарождение и распространение сейсмической активности.
Обновлено вчера в 06:06
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 05:21
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Алена Яковлева призналась, что стала жертвой насилия
Алена Яковлева сделала откровенное признание о том, что еще в юности стала жертвой насилия.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт
Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Кедми рассказал об отставании США от России в военной сфере
По словам политолога, в Вашингтоне пугают развитием военных технологий России и способностью Москвы в ближайшем времени опередить США в этой сфере.
Обновлено в 08:56
Хоккей
НХЛ. «Вегас» претендует на форварда «Авангарда» Михеева
На 24-летнего форварда претендует «Вегас», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 11:45
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Париже на акции «желтых жилетов» задержали 189 человек
Число задержанных во время акции "желтых жилетов" в Париже возросло до 189 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры полиции.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака
Оказывается, Слепаков развелся с супругой, в отношениях с которой состоял в течение последних шести лет.
Обновлено в 12:25
Наука
Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов
Обновлено 18 апреля в 08:02