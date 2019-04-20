Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефтьLenta.ru 10:21

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Происшествия СК обвинил гендиректора оператора Пулково в загрязнении реки Гендиректору «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) Владимиру Якушеву предъявлены обвинения в нарушении правил охраны окружающей среды (ст.246 УК) из-за загрязнения реки Новой.

Происшествия Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».

Происшествия CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.

Экономика Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года.

Политика На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Штаб Зеленского призвал фиксировать фальсификации на выборах Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского попросил своих сторонников на участках для голосования остановить фальсификацию, которые готовит «старая власть».

Здоровье Иммунолог подтвердил опасность антибиотиков при гриппе Иммунолог отметил, что злоупотребление антибиотиками может возникнуть, когда их назначают в целях профилактики.

Происшествия Двух подростков обстреляли в Москве На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.

Политика Потери стран ЕС от антироссийских санкций оценили в 100 млрд евро Государства Европы понесли ущерб от антироссийских санкций в размере 100 млрд евро с момента начала их действия.

Происшествия В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.

Общество На Шиесе сожгли два деревянных моста Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.

Политика КС открыл производство по переименованию УПЦ МП Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.

Наука Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения Учёные Калифорнийского технологического института, использовав результаты анализов нескольких мелких землетрясений, продемонстрировали зарождение и распространение сейсмической активности.

Армия и оружие БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.

Шоу-бизнес Алена Яковлева призналась, что стала жертвой насилия Алена Яковлева сделала откровенное признание о том, что еще в юности стала жертвой насилия.

Армия и оружие Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.

Армия и оружие Кедми рассказал об отставании США от России в военной сфере По словам политолога, в Вашингтоне пугают развитием военных технологий России и способностью Москвы в ближайшем времени опередить США в этой сфере.

Общество Загитова отписалась от Медведевой в Instagram Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.

Происшествия В Париже на акции «желтых жилетов» задержали 189 человек Число задержанных во время акции "желтых жилетов" в Париже возросло до 189 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры полиции.