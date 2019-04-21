Энергетика
Белоруссия попросила «Транснефть» увеличить поставки нефтиИзвестия 09:19
Белоруссия попросила «Транснефть» увеличить поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» из-за низкого качества топлива, поступающего по южной. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщил гендиректор компании «Нафтан» Александр Демидов, передает агентство «БелТА».
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