Энергетика
Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктовИнтерфакс 13:26
Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. "Запрет на экспорт (нефтепродуктов - ИФ) полностью снят", цитирует Рыбакова госагентетво БелТА.
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Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство — это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме.
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