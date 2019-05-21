Энергетика

Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктовИнтерфакс 13:26

Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. "Запрет на экспорт (нефтепродуктов - ИФ) полностью снят", цитирует Рыбакова госагентетво БелТА.
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Андрей Рыбаков
Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство — это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме.
— Андрей РыбаковКоммерсантъ 13:48

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