Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефтиRT на русском 08:25
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя гендиректора и главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.
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Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
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Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах
Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
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Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро
Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 14:05
Космос
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Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской
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24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
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Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
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Обновлено в 09:23
Финансы
Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля
Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
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Путешествия
«Аэрофлот» начал продавать льготные билеты из Крыма в Краснодар и Сочи
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Обновлено в 11:53
Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Представители Talpa отметили, что "Первый канал" обратился за аудитом к независимым экспертам — компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.
Обновлено в 12:40
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Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Политика
Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Кино
Скончалась французская актриса Анемон
Французская актриса Анна Бургиньон, выступавшая под псевдонимом "Анемон", скончалась на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено в 13:46
Политика
Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия встала на его сторону.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Здоровье
Эксперты предупредили об опасности ЗОЖ-блогеров в Instagram
Исследователи из Университета Глазго в Великобритании проверили советы популярных блогеров, которые касались здорового и правильного питания, а также тренировок.
Обновлено в 08:41
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
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Шоу-бизнес
Андреева с цепями на лице вызвала экстаз
Оставшись под впечатлением от увиденной премьеры оперы "Атилла", Екатерина Андреева выложила снимки в необычном головном уборе с цепями, ниспадающими на лицо.
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Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
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Шоу-бизнес
Певец Шура проиграл суд за квартиру
К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
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Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Экономика
Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю
В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Гаджеты
Компания Vivo представила новый смартфон Vivo Z3x
Китайская компания Vivo выпустила новую модель смартфона Vivo Z3X.
Обновлено в 04:13
Гаджеты
Обновление улучшает работу камеры Samsung Galaxy A50
Компания Samsung выпустила крупное обновление для популярного смартфона Galaxy A50, которое весит 666 МБ.
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