Энергетика

Белоруссия полностью приостановила приём российской нефтиRT на русском 08:25

Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя гендиректора и главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.
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Белоруссия пока не подтверждает поступления российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Эхо Москвы13:00

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

РИА Новости07:42

Белоруссия 30 апреля полностью приостановила приём нефти из России

Говорит Москва07:13

В Минске заявили о полном возобновления работы «Дружбы» через полгода

РБК07:38

Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России

ТАСС07:16

Белоруссия оценила объем загрязненной российской нефти в 5 млн тонн

Коммерсантъ07:13

Белоруссия остановила прием нефти из России

Телеканал 360°07:42
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн

Поступление нефти из России по нефтепроводу «Дружба» временно остановили

КП - Беларусь08:54
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Общество

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
Обновлено в 09:50
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро

Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 14:05
Космос

NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

Обновлено в 02:41
Теннис

Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской

Обновлено в 11:53
Политика

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Хоккей

Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею

Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:23
Финансы

Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Общество

Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки

Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.
Обновлено в 10:53
Путешествия

«Аэрофлот» начал продавать льготные билеты из Крыма в Краснодар и Сочи

Компания «Аэрофлот» начала продавать билеты по субсидируемым государством направлениям: Краснодар — Симферополь и Сочи — Симферополь.
Обновлено в 11:53
Экономика

Utair может прекратить работу из-за долгов

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Москве грузовик провалился под асфальт

Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Представители Talpa отметили, что "Первый канал" обратился за аудитом к независимым экспертам — компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.
Обновлено в 12:40
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Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Политика

Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Кино

Скончалась французская актриса Анемон

Французская актриса Анна Бургиньон, выступавшая под псевдонимом "Анемон", скончалась на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено в 13:46
Политика

Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия встала на его сторону.
Обновлено в 06:39
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»

Обновлено в 11:44
Здоровье

Эксперты предупредили об опасности ЗОЖ-блогеров в Instagram

Исследователи из Университета Глазго в Великобритании проверили советы популярных блогеров, которые касались здорового и правильного питания, а также тренировок.
Обновлено в 08:41
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Андреева с цепями на лице вызвала экстаз

Оставшись под впечатлением от увиденной премьеры оперы "Атилла", Екатерина Андреева выложила снимки в необычном головном уборе с цепями, ниспадающими на лицо.
Обновлено в 11:17
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Певец Шура проиграл суд за квартиру

К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Экономика

Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю

В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Гаджеты

Компания Vivo представила новый смартфон Vivo Z3x

Китайская компания Vivo выпустила новую модель смартфона Vivo Z3X.
Обновлено в 04:13
Гаджеты

Обновление улучшает работу камеры Samsung Galaxy A50

Компания Samsung выпустила крупное обновление для популярного смартфона Galaxy A50, которое весит 666 МБ.
Обновлено в 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
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