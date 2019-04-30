Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефтиRT на русском вчера в 08:25
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя гендиректора и главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.
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Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России
Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.
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Общество
Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите
Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.
Обновлено 29 апреля в 08:54
Политика
Безоружных протестующих в Венесуэле начали давить бронеавтомобилем
Телевидение Венесуэлы разместило в своем Твиттере кадры, как бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде
В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:07
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье
В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено вчера в 04:02
Космос
В Сети появилась первая в мире «фотография бога»
Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Северной Каролине
Департамент полиции американского города Шарлотт сообщил, что личность подозреваемого в стрельбе в кампусе университета в американской Северной Каролине установлена.
Обновлено в 00:20
Общество
Император Японии Акихито официально отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с официальным заявлением об отречении императора Акихито.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Глава МИД Канады назвала смертный приговор канадцу в КНР бесчеловечным
«Жестоким и бесчеловечным» назвала смертный приговор, вынесенный гражданину Канады Фань Вэю в Китае за производство и контрабанду наркотических средств, глава МИД Канады Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено вчера в 16:39
Хоккей
Сборная России сыграет матч со шведами на Чешских играх
Первый матч на Чешских играх сборная России проведет против команды Швеции.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие
Американские F-35 начали много простаивать на земле
Обновлено вчера в 10:17
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:07
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Армия и оружие
Раскрыт размер ядерного арсенала США
Обновлено вчера в 22:00
Политика
На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику
Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
Обновлено в 00:35
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:56
Интернет
Facebook обновит дизайн сайта и приложений
Крупнейшая социальная сеть Facebook проведет редизайн приложений и сайта: уйдет от темы синего цвета в оформлении и станет светлее.
Обновлено вчера в 16:27
Гаджеты
Качественное изображение OnePlus 7 Pro демонстрирует смартфон со всех сторон
Официальный анонс OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro ожидается 14 мая этого года.
Обновлено в 00:21