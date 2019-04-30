Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефтиRT на русском 08:25
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя гендиректора и главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.
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Политика
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме
Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
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Суд в Москве продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Головинский суд Москвы во вторник продлил до 7 июня арест аспиранту Московского университета Азату Мифтахову, который подозревается в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.
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Власти Венесуэлы сообщили о попытке военного переворота
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Экономика
Участие государства в экономике в России вышло на новый уровень
По итогам 2018 года доля государства в экономике осталась на прошлогоднем уровне и составила свыше 60-70 процентов «по многим экспертным оценкам», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
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Один человек погиб в ДТП на Минском шоссе
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Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.
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Посол США посетил задержанного в России Уилана
"В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана", - сказано в сообщении.
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«Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу Живоглядова
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова.
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Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
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Порошенко и Зеленский договорились встретиться
Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
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Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
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Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
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В Норвегии белуху заподозрили в шпионаже в пользу России
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Армия и оружие
ЗРС С-500 прошла финальные испытания
Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
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Стаса Михайлова подозревают в пластике лица
В Сети поползли слухи, что Михайлов сделал подтяжку лица.
Обновлено в 05:54
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Зеленский встретился с митрополитом ПЦУ
Обновлено в 09:53
Экономика
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
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Армия и оружие
Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе
Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 10:17
Общество
Суд на три месяца закрыл театр «У Никитских ворот»
Пресненский районный суд Москвы 25 апреля признал столичный театр «У Никитских ворот» виновным в нарушении ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор) и постановил приостановить деятельность театра на 90 суток, следует из картотеки суда.
Обновлено в 10:52
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР
В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено вчера в 06:14
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed
В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
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СМИ: Люка Зидан продолжит карьеру во Франции
«Клермон» занимает 10-е место во французской лиге 2, потеряв математические шансы на попадание в высший дивизион по итогам сезона.
Обновлено в 11:31
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«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль
«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
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На Avito продают панно для станции «Проспект Славы»
Обновлено в 12:00
Футбол
Монпелье - ПСЖ: где смотреть матч
Во вторник "Монпелье" и "ПСЖ" сыграют матч 34-го тура, перенесенный из-за финала Кубка Франции.
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Политика
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение по строительству кремниевого завода в Челябинской области.
Обновлено в 08:25
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Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
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