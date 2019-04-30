Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефтиРИА Новости 07:42
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Предполагается, что это произойдет в четверг.
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Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
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Авто
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Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников шоу Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
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Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
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Обновлено в 10:20
Авто
Opel опубликовал фото нового поколения хэтчбека Opel Corsa
Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Авто
Land Rover рассказал о жёстких тестах нового Defender
Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка
Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10
Авто
На базе Lada Raven создадут «российский ответ Tesla»
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Певец Шура проиграл суд за квартиру
К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
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«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Обновлено в 11:10
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
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Обновлено в 08:59
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ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
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Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
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Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
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Кино
Netflix снимет сериал о спасении детей из пещеры в Таиланде
Интерес к истории спасения таиландских подростков способствовал созданию специальной компании-держателя прав на литературные и кинематографические воплощения истории двенадцати юных футболистов и их тренера, "13 Тхамлуанг Компани Лимитед".
Обновлено в 11:15
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину
Приговор российскому футболисту Александру Кокорину может быть вынесен 8 мая.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой
Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ
В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
Обновлено в 10:05
Футбол
Бывший футболист «Динамо» и «Амкара» Гришин стал жертвой мошенников
По информации источника, 38-летнему Гришину позвонили злоумышленники и представились сотрудниками банка ВТБ, заявив, что у него со счета кто-то списал 400 тысяч рублей, и, чтобы их вернуть, им нужны данные его карты.
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