Белоруссия полностью прекратила прием нефти из РоссииГород55.ру вчера в 13:13

Первый заместитель гендиректора и главного инженера компании «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил о полном приостановлении Белоруссией приема нефти из России. Вместе с тем, транзит планируется возобновить 2 мая.

Общество Мэр Москвы возглавил первомайское шествие на Красной площади Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил шествие профсоюзов, посвященное Празднику весны и труда, на Красной площади, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Театры Сухоруков объяснил отмену спектаклей Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.

Авто Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.

Транспорт В России появились новые дорожные знаки С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

Шоу-бизнес Мама Марии Порошиной умерла в возрасте 70 лет Мама Марии Порошиной Наталия Красноярская Наталия Красноярская с 1976 года работала в Большом театре.

Хоккей «Салават Юлаев» предложил контракты 11 хоккеистам «Салават Юлаев» сообщил, что сделал квалификационные предложения игрокам, которые выходят сегодня на рынок в статусе ограниченно свободных агентов.

Армия и оружие Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов Подразделения Вооруженных сил Украины утром в среду нанесли минометный удар по западному пригороду Донецка, выпустив 33 снаряда.

Общество В Саратове готовятся к первомайскому шествию В Саратове готовятся к ежегодному первомайскому шествию.

Происшествия У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.

Общество В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня Пекарня в Кемерово, где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщил в своем аккаунте в Instagram владелец предприятия.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Общество Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию «Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.

Авто Lada Raven станет «российским ответом Tesla» Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.

Происшествия Массовая драка с ножами произошла в Москве В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.

Политика Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.

Энергетика «Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Политика Порошенко поздравил Зеленского и договорился о встрече Порошенко и Зеленский договорились в ближайшее время встретиться. "Соперничество на выборах осталось в прошлом", — пояснил Порошенко.

Общество Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины На Украине с 1 мая вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", которым вводится пеня за долги по коммуналке.

Наука Следы снежного человека нашли в Гималаях индийские военные В официальном Twitter индийской армии объявлено об обнаружении следов йети.

Футбол Погба ответил критикующим его легендам «МЮ» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил экс-игрокам «красных дьяволов» Рою Кину и Полу Скоулзу, ранее критиковавшим француза.