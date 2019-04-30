Энергетика
Белоруссия полностью прекратила прием нефти из РоссииГород55.ру вчера в 13:13
Первый заместитель гендиректора и главного инженера компании «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил о полном приостановлении Белоруссией приема нефти из России. Вместе с тем, транзит планируется возобновить 2 мая.
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Умерла известная французская актриса Анемон
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В официальном Twitter индийской армии объявлено об обнаружении следов йети.
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Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
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