Энергетика

Белоруссия полностью прекратила прием нефти из РоссииГород55.ру вчера в 13:13

Первый заместитель гендиректора и главного инженера компании «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил о полном приостановлении Белоруссией приема нефти из России. Вместе с тем, транзит планируется возобновить 2 мая.
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Белоруссия полностью остановила прием нефти из России

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Коммерсантъвчера в 07:13

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Телеканал 360°вчера в 07:42

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Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России

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Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

РИА Новостивчера в 07:42

Белоруссия 30 апреля полностью приостановила приём нефти из России

Говорит Москвавчера в 07:13
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн

Поступление нефти из России по нефтепроводу «Дружба» временно остановили

КП - Беларусьвчера в 08:54
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
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Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил шествие профсоюзов, посвященное Празднику весны и труда, на Красной площади, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
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Фанаты высмеяли образ певицы, а именно ее «змеиные» штаны – именно такой пятнистый принт их украшал.
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По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
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Стадион «Лужники» проверяют из-за сообщения о минировании

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Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Мама Марии Порошиной умерла в возрасте 70 лет

Мама Марии Порошиной Наталия Красноярская Наталия Красноярская с 1976 года работала в Большом театре.
Обновлено в 03:21
Хоккей

«Салават Юлаев» предложил контракты 11 хоккеистам

«Салават Юлаев» сообщил, что сделал квалификационные предложения игрокам, которые выходят сегодня на рынок в статусе ограниченно свободных агентов.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов

Подразделения Вооруженных сил Украины утром в среду нанесли минометный удар по западному пригороду Донецка, выпустив 33 снаряда.
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Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»

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В Саратове готовятся к ежегодному первомайскому шествию.
Обновлено в 02:10
Происшествия

У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения

У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
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Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
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Общество

Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию

«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
Обновлено вчера в 18:38
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Lada Raven станет «российским ответом Tesla»

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52
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Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
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Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США

Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
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Умерла известная французская актриса Анемон

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«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Малкина

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Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.
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Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
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Порошенко поздравил Зеленского и договорился о встрече

Порошенко и Зеленский договорились в ближайшее время встретиться. "Соперничество на выборах осталось в прошлом", — пояснил Порошенко.
Обновлено вчера в 12:42
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Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины

На Украине с 1 мая вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", которым вводится пеня за долги по коммуналке.
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Следы снежного человека нашли в Гималаях индийские военные

В официальном Twitter индийской армии объявлено об обнаружении следов йети.
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Футбол

Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил экс-игрокам «красных дьяволов» Рою Кину и Полу Скоулзу, ранее критиковавшим француза.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины

Украинская армия способна внезапно нанести удар на границе с Россией, заявил «URA.RU» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
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