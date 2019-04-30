Энергетика
Белоруссия полностью остановила приём нефти из РоссииПрофиль вчера в 07:24
Белоруссия полностью остановила транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба». Причиной стало ухудшение качества «чёрного золота». Как сообщил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, приём полностью остановлен в 08:00 мск 30 апреля.
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