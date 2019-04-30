Белоруссия полностью остановила прием российской нефтиРИА Новости вчера в 07:42

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Предполагается, что это произойдет в четверг.

Наука В США количество суицидов подростков выросло после премьеры сериала о самоубийстве Количество суицидов среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет в США значительно выросло в месяц после премьеры сериала «13 причин почему» (13 Reasons Why) в апреле 2017 года.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Авто Стартовали российские продажи Kia ProCeed Компания Kia объявляет начало российских продаж модели ProCeed в кузове шутинг-брейк.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба» Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.

Футбол Тоттенхэм — Аякс 0:1 Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Экономика Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.

Общество Новый император Японии Нарухито вступил на престол В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.

Театры В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.

Футбол Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро» Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».

Шоу-бизнес Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.

Здоровье В здравоохранении Кузбасса произошло новое назначение Новый главный врач назначен в Междуреченской городской больнице.

Авто Продажи Lamborghini выросли в России Итальянские производитель суперкаров сумел реализовать за первые 3 месяца 2019 года 28 своих автомобилей.

Общество Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию «Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.

Транспорт РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ по случаю празднования годовщины Победы.

Политика В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Экономика Суд одобрил новое соглашение биржевого регулятора США с Илоном Маском Нью-Йоркский суд одобрил новое соглашение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с американским предпринимателем Илоном Маском по условиям неразглашения сведений относительно деятельности компании Tesla без предварительного разрешения юриста, сообщило информационное агентство Reuters.

Политика Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Общество Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.