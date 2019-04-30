Белоруссия полностью остановила прием российской нефтиРИА Новости 07:42

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Предполагается, что это произойдет в четверг.

Шоу-бизнес Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.

Общество Император Японии Акихито отрекся от престола Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.

Здоровье Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».

Шоу-бизнес Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Политика Косачев раскритиковал заявления Болтона по Венесуэле Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтон относительно ситуации на фоне попытки государственного переворота в Венесуэле.

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Общество Гороскоп на 1 мая 2019 года У Стрельцов не исключено, что могут появиться новые помощники и даже покровители, а Ракам не стоит искать врагов там, где их нет ОВЕН День сначала может показаться сложным, но позже выяснится, что он не так уж плох.

Политика Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.

Политика Путин назначил нового посла в Белоруссии Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.

Политика Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса В ответ Зеленский опубликовал пространное обращение, где заявил, что российским властям не удастся "соблазнить" такое большое число украинцев российскими паспортами, - разве что "купятся" те, кому так удобнее зарабатывать деньги в России, а также те, кто спасается от уголовного преследования на Украине.

Экономика Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями.

Политика Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.

Экономика Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток» Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.

Спорт WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило допинг-пробы из московской лаборатории, говорится в сообщении на сайте WADA.

Происшествия Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.

Общество Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО «Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.