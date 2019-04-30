Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефтиРИА Новости 07:42

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Предполагается, что это произойдет в четверг.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Белоруссия пока не подтверждает поступления российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Эхо Москвы13:00

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

РИА Новости07:42

Белоруссия 30 апреля полностью приостановила приём нефти из России

Говорит Москва07:13

В Минске заявили о полном возобновления работы «Дружбы» через полгода

РБК07:38

Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России

ТАСС07:16

Белоруссия оценила объем загрязненной российской нефти в 5 млн тонн

Коммерсантъ07:13

Белоруссия остановила прием нефти из России

Телеканал 360°07:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:51, Ашберн

Поступление нефти из России по нефтепроводу «Дружба» временно остановили

КП - Беларусь08:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Армия и оружие

Йошкар-Олинское соединение РВСН перевооружено на комплексы «Ярс»

Обновлено в 11:40
Политика

Антонов рассказал о неготовности США к честному диалогу с Россией

Наша готовность к честному и профессиональному разговору по всем вопросам, вызывающим разногласия, не находит позитивного ответа.
Обновлено в 15:45
Политика

Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

Обновлено в 09:13
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Обновлено в 15:14
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено в 14:06
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Общество

В Петербурге эвакуируют «Ленты» и «Макдоналдсы»

Вечером 30 апреля в Петербурге продолжается волна эвакуаций магазинов и других мест скопления людей, сообщают в соцсетях очевидцы.
Обновлено в 15:16
Общество

Гороскоп на 1 мая 2019 года

Лев Вы отлично справляетесь с работой, даже очень сложной, и добиваетесь успехов там, где другие потерпели неудачу.
Обновлено в 14:59
Экономика

Индекс PMI в производственном секторе Китая упал в апреле 2019 года

Индекс деловой активности (PMI) в китайском производственном секторе экономики остался стабильным в апреле 2019 года на уровне 50,1, что, однако, несколько ниже 50,5 в марте текущего года, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Поборовший рак Шура проиграл суд по делу о квартире

Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие

Число пострадавших в столкновениях в Венесуэле выросло с 19 до 26 человек.
Обновлено в 15:20
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»

Представитель пресс-службы банка ВТБ заявил РИА Новости, что банк завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль.
Обновлено в 11:44
Теннис

Шарапова ощутила себя по-настоящему русской

Обновлено в 15:31
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Футбол

СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Хоккей

«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов

Пресс-служба «Ак Барса» объявила об уходе из команды восьми хоккеистов.
Обновлено в 13:41
Авто

Volkswagen Amarok получил версию для экстремального бездорожья

VW Amarok от Delta 4x4 получил яркий запоминающийся экстерьер, выполненный в черных и красных матовых цветах.
Обновлено в 08:41
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Политика

Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу

Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное