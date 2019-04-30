Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефтиРИА Новости 07:42
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Предполагается, что это произойдет в четверг.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Обновлено в 11:40
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Музыка
Алсу появится в эфире «Евровидения-2019»
Обновлено в 12:59
Экономика
Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы
С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым
Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Общество
Император Японии Акихито отрёкся от престола
Японский император Акихито сегодня официально отрёкся от трона в связи с преклонным возрастом.
Обновлено в 13:39
Футбол
Банк ВТБ купил футбольный клуб «Динамо» за 1 рубль
В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги "Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, что позволит ему остаться в высшем дивизионе.
Обновлено в 13:31
Политика
Захарова рассказала о последствиях вмешательства США в дела Венесуэлы
Если США не прекратят свою политику вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, ситуация может дойти до стадии коллапса.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы
По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Футбол
Роналду потратил более 10 миллионов евро на новый автомобиль
Нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль марки Bugatti, сообщает La Stampa.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Авто
Самый злой AMG будет ещё мощнее, чем все думали
Самая мощная на сегодняшний день серийная версия мотора AMG V8 4.0 устанавливается на лифтбек GT 63 S — там она развивает 639 лошадиных сил.
Обновлено в 11:40
Авто
В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport
Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Накануне юбилея Анжелика Варум рассказала о возрасте и пластических операциях
Обновлено в 14:00
Хоккей
«Слован» нашел инвестора и продолжит выступать в КХЛ
"Слован" нашел финансовые средства и продолжит выступать в КХЛ, информирует sport.aktuality.sk.
Обновлено в 13:36
Политика
Посол США посетил задержанного в России Уилана
Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Политика
Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря
Избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил в интернете конкурс на должность своего пресс-секретаря.
Обновлено в 12:21
Политика
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика
Госпитализирован Сильвио Берлускони
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
72-летний актер сериала «Кадетство» втайне от жены встречался с 22-летней девушкой
Обновлено в 12:30
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Экономика
Доходы директора ФСО за год выросли на 300 тысяч рублей
Годовой доход директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева за 2018 год составил 11,3 миллионов рублей, сообщается в декларации, опубликованной на сайте ФСО.
Обновлено в 11:06
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44