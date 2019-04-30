Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефтиРИА Новости 07:42
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Предполагается, что это произойдет в четверг.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
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