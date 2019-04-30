Белоруссия полностью остановила прием российской нефтиРИА Новости 07:42

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Предполагается, что это произойдет в четверг.

Хоккей Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса» В первом раунде плей-офф «Старз» одолели «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:2. «Сент-Луис» в семи матчах обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс».

Политика Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.

Политика Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.

Авто На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.

Энергетика «Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба» Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.

Культура Ирина Богушевская и Тамара Гвердцители споют песни Булата Окуджавы Съемки традиционного концерта ко дню рождения Булата Окуджавы состоятся 2 мая 2019 года в его доме-музее в Переделкине.

Хоккей Ковальчук выбран капитаном сборной России по хоккею Ассистентами капитана станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

Происшествия В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.

Политика ЛДПР внесла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.

Политика Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.

Шоу-бизнес Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.

Политика В России прокомментировали слова военного советника Зеленского Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.

Экономика Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.

Общество Ревизоров шоу «Голос. Дети» проверят на детекторе лжи После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.

Общество Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.

Происшествия Полиция задержала министра экономики Дагестана Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.

Политика Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра Министр социальной политики Украины Андрей Рева должен быть немедленно уволен со своей должности после его скандальных заявлений о жителях Донбасса.

Происшествия Медсестра уволилась в Татарстане после скандального видео Работница больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах уволилась после видео в соцсетях, на котором она запечатлена в нетрезвом состоянии, сообщает администрация медучреждения.