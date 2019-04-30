Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефтиРИА Новости 07:42

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Предполагается, что это произойдет в четверг.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти

RT на русском08:25

Белоруссия оценила объем загрязненной российской нефти в 5 млн тонн

Коммерсантъ07:13

Белоруссия остановила прием нефти из России

Телеканал 360°07:42

В Минске заявили о полном возобновления работы «Дружбы» через полгода

РБК07:38

Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России

ТАСС07:16

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

РИА Новости07:42

Белоруссия 30 апреля полностью приостановила приём нефти из России

Говорит Москва07:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:19, Ашберн

Поступление нефти из России по нефтепроводу «Дружба» временно остановили

КП - Беларусь08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика

Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Обновлено в 07:21
Хоккей

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»

В первом раунде плей-офф «Старз» одолели «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:2. «Сент-Луис» в семи матчах обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс».
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США

Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.
Обновлено в 10:24
Политика

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Авто

На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed

Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Энергетика

«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Обновлено в 11:10
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01
Культура

Ирина Богушевская и Тамара Гвердцители споют песни Булата Окуджавы

Съемки традиционного концерта ко дню рождения Булата Окуджавы состоятся 2 мая 2019 года в его доме-музее в Переделкине.
Обновлено в 06:12
Хоккей

Ковальчук выбран капитаном сборной России по хоккею

Ассистентами капитана станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.
Обновлено в 09:38
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Политика

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Обновлено в 07:05
Политика

ЛДПР внесла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.
Обновлено в 09:34
Политика

Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии

Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.
Обновлено в 10:21
Гаджеты

Смартфон Energizer c самым большим в мире АКБ оказался никому не нужен

Обновлено в 10:23
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Политика

В России прокомментировали слова военного советника Зеленского

Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Культура

Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала

Обновлено вчера в 14:56
Футбол

Дзюба рассказал о серьёзности полученной травмы

Обновлено в 09:04
Общество

Ревизоров шоу «Голос. Дети» проверят на детекторе лжи

После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия

Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Авто

УАЗ завершил сертификационные испытания модели УАЗ «Хантер» в Чили

Обновлено в 05:07
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56
Политика

Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра

Министр социальной политики Украины Андрей Рева должен быть немедленно уволен со своей должности после его скандальных заявлений о жителях Донбасса.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Медсестра уволилась в Татарстане после скандального видео

Работница больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах уволилась после видео в соцсетях, на котором она запечатлена в нетрезвом состоянии, сообщает администрация медучреждения.
Обновлено в 05:55
Путешествия

На западном побережье Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест

В поселке Оленевка Черноморского района состоялась церемония открытия автокемпинга "Оленевка Village", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Космос

Первый старт с Восточного в 2019 году запланирован на 5 июля

Обновлено в 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное